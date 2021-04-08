В Тверской области откроют еще 12 пунктов вакцинации от коронавируса

В регионе в лету увеличат количество кабинетов для вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе к лету увеличат количество кабинетов для вакцинации от коронавируса. О таком решении рассказал 8 апреля в прямом эфире губернатор Игорь Руденя.

- Планируем открыть в Тверской области еще 12 кабинетов. Хочу также сообщить, что в эти дни стартовала запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Обращаю на это особое внимание жителей области. Здесь можно записаться на прививку в удобное время. Продолжают работу и выездные бригады, - сообщил Игорь Руденя.

Глава региона пояснил, что решение принималось с учетом приближающегося сезона отпусков, чтобы как можно больше людей смогли сделать прививку против коронавирусной инфекции, в том числе дачники.

Сейчас в Тверской области открыто 38 прививочных кабинетов, работает 13 выездных бригад.

Всего в Верхневолжье от COVID-19 привились, по последним данным, 85048 человек.

Сегодня в регион поступила еще одна партия доз вакцины "Спутник V".