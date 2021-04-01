В Твери обрушилась стена жилой казармы на улице Спартака

Обрушение фасада казармы на Спартака Фото: ТИА

ЧП произошло в Твери 1 апреля. У жилой казармы №45 корп. 1 по улице Спартака обрушилась части кирпичной кладки третьего этажа.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС, специалисты аварийно-спасательной службы по Тверской области, оперативная группа и служба пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области.

- В настоящее время место обрушения оцеплено, пострадавших нет. На месте работают представители администрации города, ситуация находится на контроле, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

Отметим, что казармы Берга на Спартака давно находятся в плачевном состоянии. Фасады рушатся, но в домах по-прежнему живут люди. В 2019 году дома признали аварийными, жильцов обещали расселить. Зданиям больше ста лет, они были построены в 1901, 1904 и 1905 годах для рабочих Рождественской мануфактуры.