«Готовы показать результат»: футболисты ФК «Тверь» провели тренировку перед возобновлением чемпионата

1 апреля для ФК «Тверь» возобновится чемпионат. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Первый матч для тверских футболистов пройдёт на выезде во Владимире. 1 апреля, и это будет нешуточная битва. В октябре торпедовцы (сейчас они на третьем месте турнирной таблицы) на нашем поле победили ФК «Тверь» со счётом 2:1, что стало единственным домашним поражением команды Вадима Гаранина. 30 марта на новые свершения игроков «Твери» вдохновил не только их наставник, но и президент клуба.

День выдался пасмурным и холодным. Но как только на стадион имени Вагжанова на улице Арсения Степанова въехал фирменный автобус с логотипом ФК «Тверь», настроение у всех присутствующих поднялось. На поле высыпали свежие и бодрые тверские футболисты.

За спиной у них уже было 2,5 месяца подготовки ко второй половине сезона. Тверичане побывали на сборах в Подмосковье, Белоруссии, Турции и вновь тренировались в Подмосковье.

Президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев ждёт от клуба хороших результатов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Игроки и руководство клуба пожали друг другу руки. На построении президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев, мотивируя игроков, напомнил, что последние пять игр сезона прошли без побед. Сейчас ФК «Тверь» на шестом месте в таблице, в то время как продолжительный период возглавлял список.

– Ждём, что будет лучше, чем в концовке первой части сезона. Начали мы хорошо, а закончили не так, как хотелось бы, не так, как могли бы, учитывая возможности наших игроков, – поделился своими мыслями президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев. – А ведь мы успешно играли с сильными командами, у которых есть своя школа, «Казанка», «Динамо-2», «Ленинградец».

На улице было всего +3, дул сильный ветер, поэтому игроки начали активно разминаться и распасовывать мяч. Ряды тверичан покинуло несколько игроков, на место которых пришли новые – Алексей Курзенев (окончил академию московского «Локомотива»), Александр Александрович (футболист из Белоруссии), Илья Клементьев (окончил подмосковное УОР «Мастер-Сатурн»).

Главный тренер Вадим Гаранин уверен, что игроки в прекрасной форме. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Главный тренер «Твери» Вадим Гаранин отметил, что команда готова к футбольным баталиям. Наработаны новые связки и схемы игры, члены команды в хорошей форме, а работа всегда шла интенсивно – и на поле, и в товарищеских матчах, и в тренажёрном зале.

– Готовимся, очень хотим радовать тех болельщиков, которые нас любят. Тех, кто нас поддерживает. По итогам сезона, безусловно, мы хотим быть на самом верху. Получится или нет – будет зависеть только от нас, – рассказал о настроениях в команде главный тренер Вадим Гаранин.

К командным сборам ФК «Тверь» привлекали и воспитанников тверского футбола. С профессиональными спортсменами удалось сыграть 19-летнему защитнику Дмитрию Новожилову и 15-летнему (!) голкиперу Вячеславу Шатаеву.

2,5 месяца тверские футболисты интенсивно готовились к продолжению сезона. Фото: Степан КАМЕНЕВ

О том, как молодой вратарь показал себя, мы спросили его более опытного коллегу Дмитрия Герасимова. Тренировка в самом разгаре, в ворота летят мячи, но, кажется, что у Дмитрия даже не сбилось дыхание, когда он прибежал ответить на вопрос.

– Это юное дарование наше. Два сбора с нами провёл. Прибавляет с каждым днём всё лучше и лучше. Разбираем каждое действие, он старается слушать, выполнять, – оценил работу 15-летнего коллеги 22-летний Дмитрий Герасимов.

С момента нашего последнего разговора в октябре 2020 года игрок не растерял оптимизма. Дал Дмитрий оценку и межсезонной подготовке.

Вратарь Дмитрий Герасимов пусть и скромен, но полон оптимизма. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Не так критично отставание. Провели хорошие сборы, нагоним. Работали над тем, что поможет обыгрывать соперников во второй части сезона. Думаю, возьмём то место, которое заслуживаем, – подытоживает голкипер.

По данным пресс-службы ФК «Тверь», в рамках зимней работы верхневолжские футболисты провели семь контрольных матчей. Итог – четыре победы, две ничьи и одно поражение. В ворота соперников было забито 18 мячей, пропущено – 12.

Остаётся пожелать тверичанам удачи на выезде 1 апреля во Владимире с «Торпедо». 6 апреля тверичане будут встречать дома ФК «Родина» из Москвы.

Вратари готовятся отстоять все игры всухую! Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, ФК «Тверь» получил лицензию Российского футбольного союза 16 июня. Команда выступает в Группе 2 ОЛИМП-ПФЛ.