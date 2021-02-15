Что происходит в ФК «Тверь»: последние новости из клуба на 15 февраля 2021 года

ФК «Тверь» находится на сборах в Витебске. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Последние новости о том, что происходит в Тверском футболе и ФК «Тверь» на 15 феврая 2021 года таковы: ФК «Тверь» провел турнир по кибер-футболу, завоевал первую победу в Подмосковье и на выезде в Белоруссии подписала контракт с новым игроком. Команда активно готовится к продолжению турнира.

Тверской футбольный клуб провел чемпионат по киберфутболу. Иными словами состоялись соревнования по игре в компьютерную игру FIFA21. Участвовали 12 игроков.

В турнире победил 27-летний Михаил Кузьмин. Ему вручили фирменную футболку клуба с номером 69. Теперь тверичанин сможет выступить за ФК «Тверь» на соревнованиях Профессиональной футбольной лиги по киберфутболу.

С 25 по 30 января ФК «Тверь» провела недельные сборы в Подмосковье. Тверичане потренировались на поле с подогревом, а в заключении сыграли контрольный матч с ФК «Строгино», выступающим в Группе 3 ОЛИМП-ПФЛ.

В первом же матче года тверичане выиграли. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

И в первом матче года тверским футболистам улыбнулась удача. Матч закончился со счетом 2:1. У ФК «Тверь» забили голы Игорь Турсунов ( с пенальти) и Алексей Курзенев (с ним 21 января подписали контракт).

Затем в Белоруссии проходил полноценный учебно-тренировочный сбор. С 3 по 17 февраля тверичане гостят в братской республик, тренируются и проводят контрольные матчи.

8 февраля состоялась первая игра с ФК «Витебск». В первой тайме тверичане уступали