Должны брать первое место с такой игрой: вратарь ФК «Тверь» о том, как команда идёт к победам

Вратарь ФК «Тверь» Дмитрий Герасимов на игре с ФК «Казанка». Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

ФК «Тверь» уверенно занимает вторую позицию в турнирной таблице группы 2 Профессиональной футбольной лиги. После восьми девяти матчей у команды 6 побед, 2 ничьи и одно поражение.

Уже в эту пятницу тверские футболисты отправятся в Муром, где сыграют с одноименной футбольной командой, идущей на седьмом месте.

А 7 октября прошла очередная тренировка тверичан на стадионе имени Вагжанова. Оттачивают мастерство футболисты ежедневно.

В 9 матчах текущего сезона вратарь Дмитрий Герасимов пять раз защищал ворота ФК «Тверь», меняясь с другим голкипером Антоном Федюшкиным. В том числе Дмитрийиграл в недавнем матче с московской «Казанкой». В этойвстрече первый гол, забитый уже на 19 секунде, был за москвичами, но это подхлестнуло тверичан собраться с силами.

Герасимов в том игровом моменте бросился на мяч, но не смог поймать.

– Мотивировал ли быстро пропущенный гол?

– Так случилось, что поделать… Небольшая наша ошибка. Но и команда, и я только больше сконцентрировались на игре – стали создавать много игровых моментов. Думаю, даже на руку нам, что пропустили такой быстрый гол, стали действовать агрессивно, со спортивным азартом и победили.

– Как, в целом, по вашим ощущениям, идёт сезон у «Твери»?

– Да хорошо идёт… Сейчас чуть-чуть потеряли очки, я думаю, наверстаем. Всё получится, догоним соперников. Должны брать первое место с такой игрой! Мне так кажется.

Вратарь ФК «Тверь» Дмитрий Герасимов (на фото – справа) сосредоточенно тренируется. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Дмитрию Герасимову 21 год, он – воспитанник футбольной школы ЦСКА. В футбол играет с 10 лет. Отмечает, что ФК «Тверь» выступает на достойном уровне.

– У нас сыгранный состав, опытные игроки, которые могут грамотно играть и хладнокровно оценивать некоторые моменты. Мне нравится играть в воротах, выручать команду. Чувствуешь от этого какой-то кайф!

Но я могу и послематчевый пенальти забить. Пока всё, что бил – забивал. Ничего, не испугаюсь.

– Есть мнение, что когда команда пропускает мяч, виноват вратарь, а когда забивает – это заслуга всей команды. Что об этом думаешь?

– Нет, у нас никто никого конкретно никогда не винит… К примеру, от вратаря может пойти удачная передача, и нападающие забивают гол (с улыбкой). Мы – команда. Вместе друг за друга!

Даже во время разговора мой собеседник краем глаза следит за тем, как коллеги играют в квадраты. Тренер позволил подопечному оторваться оттренировочного процесса на несколько минут, и я задаю последний немаловажный вопрос.

– Вы сами за какую команду болеете?

– Среди российских команд нет фаворитов. А так – интересуюсь английским футболом, болею за «Манчестер Юнайтед».

Тренировка ФК «Тверь» в преддверии матча с ФК «Муром» 9 октября. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На тренировке футболисты отрабатывают комбинации, а также играют между собой. Для тренерского штаба часть процесса снимает с квадрокоптера оператор – просмотр видео поможет проанализировать ошибки и сильные стороны игроков, дать рекомендации. Видно, что настрой у подопечных главного тренера Вадима Гаранина боевой, молодые люди перешучиваются и энергично распасовывают мяч.

Через два дня, 9 октября, ФК «Тверь» сыграет на выезде в городе Муром с ФК «Муром». Матч пройдет со зрителями. Как указано в группе в соцсетях муромского футбольного клуба: «По два бесплатных билета в одни руки, начиная с 15:00 в день игры, в кассе стадиона».

Тверские футболисты отправятся во Владимирскую область на брендированном автобусе, который и дни тренировок не простаивает – команда ездит на нём по городу, и жители областного центра часто видят логотип ФК «Тверь» на борту родного «синего автобуса».