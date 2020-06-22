ФК «Тверь» впервые провел тренировку

22 Июнь 2020 2020-06-22T22:05:05+03:00

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22 июня на зеленый газон стадиона юность в Твери вышли хорошенько размяться 24 футболиста. Погода им благоволила. Так, под ясным небом состоялась первая в истории клуба «Тверь» тренировка.

Тренировались ребята, кстати, совершенно легально. 19 июня губернатор Игорь Руденя подписал постановление о снятии ряда "коронавирусных" ограничений в регионе, в том числе на тренировки профессиональных команд по разным видам спорта.

Главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин отметил, что команда очень ждала этого дня.

Напомним, новый клуб получил лицензию Российского футбольного союза 16 июня, а с ней и право играть в третьей по рангу профессиональной лиге страны - ПФЛ - в сезоне 2020-2021 годов.

В команде сейчас еще идет подбор игроков, ведутся переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU