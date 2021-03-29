На Камчатке подобрали и хранят вулканический камень для памятника в Твери в честь Великой Северной экспедиции Витуса Беринга

Памятник с многотонным вулканическим камнем предполагается установить в районе сквера и причала у Речного вокзала, где в свое время были верфи. Фото: коллаж/Александр Жмулин/Ольга Горбикова.

Мы уже писали о том, что несколько лет назад появилась инициатива установить в Твери памятник Великой Северной экспедиции (известна и как Вторая камчатская) славного мореплавателя на российской службе Витуса Беринга (по происхождению - датчанин). Дело в том, что часть речной флотилии уникальной экспедиции морского командора вышла в 1733 году из Твери. Сей факт установил проживающий в Старицком районе в прошлом многократный чемпион России по ездовому спорту, а ныне предприниматель и краевед-историк Сергей Панюхин.

«Холодный майский ветер грозил сорвать с голов матросов и офицеров войлочные шляпы, солнце отражалось в медных пуговицах новых мундиров, вытянувшись по команде «Для встречи! На караул!», стояли в строю участники Второй камчатской экспедиции, напротив них - солдаты Тверского гарнизона под ружьем с примкнутым торжественным штыком...» Это начало предисловия к книге Сергея Панюхина «Тверская флотилия Великой Северной экспедиции».

Словно отрывок из исторического романа, не правда ли. Однако на самом деле книга - не дань вымыслу, а серьезное и аргументированное исследование белого пятна в истории эпохального похода. Да, факт формирования в Твери части флотилии Великой Северной экспедиции Витуса Беринга был забыт историками.

Сергей Панюхин узнал об этом еще в юности из дневников морского офицера Свэна Вакселя, одного из помощников Беринга. «...лейтенанты Петр Лассениус, Егор Ендогуров, Дмитрий Лаптев, Дмитрий Овцын, Василий Прончищев... отправились с основным составом экспедиции в Тверь на реку Волгу...» - приводит он в своей книге отрывок из дневника.

Как выяснил исследователь, в Твери на верфях примерно в 1732-1733 годах (период правления Российской империей Анны Иоанновны - племянницы Петра I) было построено семь речных судов для транспортировки снаряжения и большого числа участников экспедиции по Волге на Каму в Приуралье...

Подробности о восстановлении исторической справедливости Сергеем Панюхиным читайте на нашем сайте kp.ru.

Панюхин выступил и инициатором увековечения факта причастности столицы Верхневолжья к великому походу Беринга. Идею поддержала Общественная палата Твери. Как мы уже писали, центральной фигурой памятника должен стать необычный камень. Это огромный черный многотонный осколок вулканической скалы с Камчатки, мимо берегов которой как раз плыл Беринг. Размер камня - два на два и на три метра.

Камень для памятника нашли на Камчатке. Фото: Ольга Горбикова

Как сообщил нам председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук, пока найденный еще прошлым летом камень хранится в Петропавловске-Камчатском на складе у коллег-предпринимателей.

- Он там лежит, дожидается, когда мы его сможем перевезти в Тверь, - уточнил Рыбачук, добавив, что транспортировку планируется провести за счет благотворительных средств неравнодушных горожан. - Я надеюсь, что летом его доставят в наш город.

По словам главы общественной палаты, с городской администрацией достигнуты устные договоренности об установке памятника экспедиции Беринга. Предполагаемое место установки - возвышенность рядом с первой лестницей, ведущей в сквер от пристани у законсервированного Речного вокзала.

- Так памятник хорошо будет виден и с реки причаливавшим теплоходам, и даже с другого берега, - отметил Сергей Панюхин, предложивший это место.

Предварительная концепция памятника такова: камень будет расположен на постаменте, посередине на нем будет выбит герб Российской империи, а также в бронзе - символическое изображение маршрута экспедиции с начальной точкой в Твери. Сергей Панюхин предлагает разместить «карту» на бронзовом парусе, развевающемся над камнем.

Посмотрим, что из этого всего выйдет. Но сама идея отличная.