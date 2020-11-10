В команде были тверичане: появились новые подробности Великой Северной экспедиции Витуса Беринга

Краевед, историк, спортсмен Сергей Панюхин. Фото: сайт НКО «Исследовательский краеведческий Центр «Землепроходцы»/zemleprokhodtsy.jimdofree.com.

Из города Петропавловска-Камчатского в Тверь прибудет огромный вулканический камень для памятника экспедиции Витуса Ионассена Беринга. Такие новости сообщил краевед, историк, автор книги «Тверская флотилия Великой Северной экспедиции», вышедшей в июне 2020 года, Сергей Панюхин. Работу над монументом совместно с Общественной палатой Твери он ведет уже в течение полутора лет. С местом определились – это район речного вокзала, откуда, согласно документам, и отплывали семь кораблей экспедиции Беринга. Строили их также в Твери.

Благодаря Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, длившейся 10 лет, впервые удалось описать отдельные участки побережья Северного Ледовитого океана, был открыт американский берег, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, побережье Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии. По сути обозначились северные и дальневосточные границы России.

– У меня была давняя задумка: чтобы основой памятника стал камень, который будет привезён из Петропавловска-Камчатского. Этот город основали во время экспедиции. Уже нашли камень вулканического происхождения, готовы загрузить его в Петропавловске-Камчатском на пароход, довезти до Владивостока, а оттуда по железной дороге до Твери, – поделился краевед Сергей Панюхин.

Витус Ионассен Беринг. Фото: Институт Археологии РАН – Ылыллыбыт сирэ http://haritonoff.livejournal.com/333422.html.

Две недели назад подтвердили информацию, что нашли подходящий камень, который станет центральным элементом композиции.

– Есть эскизы памятника, они пока проходят согласование в департаменте архитектуры и градостроительства Твери. Центральная часть – привезённый валун плюс символы, которые связаны с великими географическими открытиями и, конечно, памятная надпись, – прокомментировал глава Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук.

То, что Тверь непосредственно участвовала в подготовке экспедиции, было документально подтверждено в декабре 2019 года. Тогда Сергей Панюхин нашел ранее неизвестный документ за подписью Витуса Беринга о том, что 4 июня 1733 года первые корабли отплыли из порта Твери. До этого шла четырехмесячная постройка судов, на которой трудилась большая часть девятитысячного населения города. Последний, академический, отряд отплыл из Твери 26 сентября 1733 года.

Дети общаются с ездовыми собаками на проекте «Север рядом». Фото: сайт НКО «Исследовательский краеведческий Центр «Землепроходцы»/zemleprokhodtsy.jimdofree.com.

– Изначально мы не знали ни одного имени тверских участников Великой Северной экспедиции. Сейчас можем назвать несколько тверских дворянских фамилий, выходцы из которых прославили свой род участием в грандиозном походе, – рассказал Сергей Панюхин.

Сейчас Сергей Юрьевич изучает исторические документы, чтобы проследить судьбу всех семи кораблей экспедиции Беринга. Пока есть достоверные сведения об одном из них. Из-за того что при пожаре в Твери в 1763 году сгорел архив, приходится изучать документальные источники в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах России.

Чтобы познакомить подрастающее поколение со славными страницами истории Твери и Тверского края, в 2020 году в регионе уже третий год подряд идет работа в рамках проекта «Север рядом». С июля по октябрь 2020 года школьники со всей области изучали жизнь и подвиг русских землепроходцев. Инициативу тверичанина уже дважды финансово поддерживали в Фонде президентских грантов.

На северной стоянке рядом с чумом. Фото: сайт НКО «Исследовательский краеведческий Центр «Землепроходцы»/zemleprokhodtsy.jimdofree.com

Задача проекта – увлечь детей историей Тверской земли, рассказать, что отсюда отправлялись в путешествие легендарные мореплаватели, чьи имена навсегда остались на географической карте: Витус Беринг, Свен Ваксель, Василий Прончищев, Алексей Чириков, Степан Крашенинников…

Краеведческий исследовательский центр дает молодым людям возможность не только прикоснуться к истории, но также почувствовать себя землепроходцами, овладев экспедиционными навыками.

А монумент экспедиции Беринга, который должны установить в областном центре, призван всякий раз напоминать горожанам о вкладе тверичан в великие географические открытия XVIII века.

Встреча с путешественником Виктором Боярским на проекте «Север рядом». Фото: сайт НКО «Исследовательский краеведческий Центр «Землепроходцы»/zemleprokhodtsy.jimdofree.com.

СПРАВКА «КП»-ТВЕРЬ»

Сергей Панюхин – директор НКО «Исследовательский краеведческий Центр «Землепроходцы», организатор спортивно-патриотических проектов, единственный в России мастер спорта международного класса по ездовому спорту. Автор книги «Тверская флотилия Великой Северной экспедиции».