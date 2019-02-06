В Твери должен быть памятник уникальной экспедиции Витуса Беринга

Эта история, возможно, так никогда и не стала бы широко известна, если бы не увлеченные люди и сохранившиеся архивы, в том числе военно-морской архив в Санкт-Петербурге. Именно благодаря этим факторам удалось восстановить если не все события тех лет, то большую часть из них.

В январе в областном центре прошел Арктический фестиваль, который показал большой интерес тверичан к теме Севера. Этот интерес был бы выше, если бы тверичане знали, что ровно 285 лет назад (10 октября 1733 года) последний бот Великой Северной экспедиции, руководителем которой был капитан-командор Витус Беринг, вышел именно из Твери.

Подробнее об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказал житель Старицкого района, директор исследовательского краеведческого центра «Землепроходцы» Сергей Панюхин.

- Сначала мне было непонятно, почему об этом событии далеко не всё известно. Об экспедиции вроде бы все знают, а вот о том, что она вышла из Твери и направилась в сторону Нижнего Новгорода, - нет. А потом стало ясно: пожар 1763 года, тот самый, что уничтожил Тверь, уничтожил и многие документы. И если бы не военно-морской архив в Санкт-Петербурге и ряд других, где эти данные чудом сохранились, история канула бы в Лету.

ОТ АРХАНГЕЛЬСКА ДО ЯПОНИИ

История и масштаб данной экспедиции позволяют назвать ее уникальной. Судите сами: на нее были выделены огромные по тем временам деньги – 400 тысяч рублей при бюджете страны в 10 миллионов. После нее на такой эксперимент уже не отважился никто.

- Если быть точным, то это была вторая Камчатская экспедиция. Первая по объективным причинам считалась не совсем удачной и незавершенной. Масштаб же второй экспедиции действительно потрясает. Началась она 17 апреля 1732 года. В этот день императрица Анна Иоанновна отправила в Сенат указ, в котором сообщалось о том, что Беринг и его многочисленные подопечные вновь отправляются покорять северные рубежи государства. Тверь была выбрана сборным пунктом экспедиции, так как очень удачно располагалась на волжских берегах.

Прежде чем рассказать о нюансах этого научного путешествия, которое продлилось 10 (!) лет, скажем об итогах.

Экспедиция охватила территорию от Архангельска до Японии. По ее окончании были определены полярные границы России, по итогам чего вышел атлас, что навело на врагов страны некоторую оторопь. Тогда были описаны и Алеутские острова, и Аляска, которые входили в состав империи, и в том числе западное побережье нынешних США.

- Даже сейчас наша дипломатическая академия и дипломатические миссии пользуются дневниками этой экспедиции. Согласно им, Россия достигла Хоккайдо, и там не было японцев. Там были айны, которые не признавали никакой государственности и жили в том числе на Курильских островах мелкими племенами – фактически семьями. В конце концов они приняли предложение войти под руку российской императорской семьи, - уточняет Сергей Панюхин и добавляет: - Об императрице Анне Иоанновне сохранились большей частью отрицательные повествования: сплошные развлечения, «ледяной дом», о котором, кстати, написал наш земляк Лажечников. Как она поняла, кто ей внушил, что необходимо немедленно положить на карту границы Российской империи? Иначе придут голландцы. Они прибыли на Курильские острова уже в 1643 году. Мы могли всё потерять. Если бы не поставили кресты на мысах, а рядом с этими крестами не было бы могил русских землепроходцев, то еще не факт, что сейчас страна была бы такой, какой мы ее видим на карте.

На месте, где Речной вокзал, стояли судовые верфи. Отсюда, по мнению Сергея Панюхина, и началась Великая Северная экспедицияФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ОТКУДА СТАРТОВАЛА ЭКСПЕДИЦИЯ?

Тверь была выбрана в силу своего расположения, или, говоря современным языком, логистики. Река Волга тогда была главной транспортной артерией Центральной России, и Беринг понимал, как направить огромное количество грузов за Урал в летний период так, чтобы к зиме их перебросить за Уральский хребет уже по зимнику на Тобольск. К тому же на тот момент Тверь была самым крупным портовым городом на Волге, и объяснение этому есть в существовании Вышневолоцкой системы, снабжавшей Санкт-Петербург – новую столицу.

- Отношение к Твери как к значимому речному порту сохранилось вплоть до советских времен. На месте, где сейчас стоит Речной вокзал, раньше стояли судовые верфи. Галеры и боты строились возле монастырских стен в месте впадения Тверцы в Волгу. Следуя логике, корабли для северной экспедиции тоже строились там. Есть ли подтверждение этому? Из-за пожара 1763 года это самый трудный вопрос. Архив, находившийся рядом с монастырским подворьем, где и начался пожар, был полностью уничтожен. Те документы, которые мы сейчас находим, хранятся в государственных архивах Санкт-Петербурга, Москвы и не только.

Однако мое предположение не противоречит исторической правде, потому что экспедиция Беринга отправлялась именно от монастырских стен. В одном из документов прямо указывается: рядом с монастырем отряд академиков ждал корабль, оставленный для них Берингом. И именно там была торжественная церемония, которая в то время не обходилась без участия церкви.

Исследователь уверен, в Твери должен быть памятник уникальной экспедиции Витуса БерингаФото: Ирина ТАРАСОВА

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ

Чем больше узнаешь фактов, тем больше понимаешь значимость экспедиции. Напомним, продолжалась она больше 10 лет. Только в первый год было затрачено 40 тысяч рублей, а во сколько она обошлась окончательно, сведений нет вообще. Сергей Панюхин пытается это узнать через финансовые ведомости, которые удается найти в самых разнообразных архивах. И только тогда, плюсуя, можно будет узнать всю сумму.

- Путь был очень длинный и опасный. Летний период занял, чтобы перебросить все грузы до Пермской земли. 19 сентября участников уже застала шуга (скопление сосулек в воде - Ред.). Они должны были по Каме дойти до Соликамска, но вынуждены были остановиться в небольшой крепостице Оса и там ждали, когда встанет зимник. Только в январе 1734 года экспедиция собралась в Тобольске, благодаря переброске грузов по зимнику от городка Оса. Дальше все грузы перебрасывались в летний период по рекам. Сначала Обь, потом по Енисею, затем перетаскивали волоком и уходили к Лене, к Усть-Илимску и уже по Лене к Якутску. Все это заняло 2 года.

Конечно, напрашивается вопрос, почему состав экспедиции был таким большим? Сергей Панюхин объясняет: чтобы раздробиться на отряды по 50-70 человек и разойтись в разные точки.

- В Тобольске они собрались последний раз все вместе. Самый первый отряд даже не подчинялся Берингу, а подчинялся Адмиралтейству и работал от Архангельска. Он не уходил за Урал, а обошел Урал по Северному Ледовитому океану, вошел в Обь и дошел до Березова. Основной его целью было описание этих берегов. Не было карт, и главная задача этих морских отрядов была – положить на карту описание берегов для того, чтобы потом создать тот самый атлас Российской империи. Всего было 6 отрядов, которые работали от Архангельска до Японии. В Сибири на продвижении этой экспедиции работало около 3000 человек. Уже в Тобольске было 2000.

МУЗЕЙ

В заключении разговора остался лишь один вопрос, который мы не смогли задать исследователю.

- Мы сейчас очень много говорим о туристической привлекательности нашего края. А почему у нас нет никакого музея, где можно было бы узнать об этой экспедиции?

- Действительно, сейчас в городе нет ни улицы, ни переулка, никакого памятника, нет даже ни одного стенда в краеведческом музее, который повествовал бы о том, что в Твери были Витус Беринг, Семен Челюскин, Алексей Чириков – заместитель Беринга, Василий Прончищев, Дмитрий Овцын, Савелий Ваксель. Это имена, которые сейчас обозначены на мировой карте. Вот еще Петр Ласиниус, погибший в зимовке 1735–1736 гг. У этого отряда вообще была трагическая судьба: в первую же зимовку потеряли больше 50 человек... Поэтому, конечно, было бы логичным появление в Твери музея или памятника экспедиции Беринга. И лучше, если бы этим местом стал район Речного вокзала. Хотелось бы, чтобы именно здесь была поставлена своеобразная историческая точка, свидетельствующая о том, что экспедиция Беринга здесь была, формировалась и отсюда уходила.

Мы сейчас пробуем открыть архивы Тверской епархии. Может быть, они помогут нам обнаружить какие-то следы, точные описания, привязку к местности. Памятник этой экспедиции должен стоять на причале, который будет носить имя Беринга, – там, где сейчас стоит разрушенный Речной вокзал.