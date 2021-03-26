Первый пошел: Тверских журналистов прокатили на «Ласточке» до строящейся станции около Ржевского мемориала

До будущей станции у мемориала "Ласточка" пока дошла при помощи тепловоза. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня, 26 марта, состоялось в какой-то мере историческое событие - до строящейся в Тверской области железнодорожной станции в 2,5 км от Ржевского мемориала был совершен первый пробный заезд скоростного электропоезда «Ласточка» из Московского региона. Правда, пока шла она до туда не своим ходом, а при помощи тепловоза. Ради такой поездки тверским журналистам, в том числе и корреспонденту «КП»-Тверь», пришлось встать ни свет ни заря.

В пути

Мы доехали на микроавтобусе до подмосковного Волоколамска и там уже подсели в поезд.

На "Ласточку" мы сели в Волоколамске.

Из столицы «Ласточка» дошла своим ходом, а там ее уже на наших глазах взял на буксир тепловоз. Однако это только пока. После электрификации железнодорожной ветки от Шаховской до станции «Ржевский мемориал» (в Муравьево) «Ласточки» будут летать до места памяти и обратно в своем привычном темпе.

Однако и на тепловой тяге мы в итоге добрались до строящейся станции примерно за два часа. Ехали при этом весьма не быстро. В некоторых местах поезд тащился со скоростью всего в каких-то 40 км/ч. Периодически тепловоз разгонял его до 80 км/ч.

Момент "стыковки" скоростного поезда и тепловоза. Фото: Александр ЖМУЛИН

Полноценное железно-дорожное сообщение между Москвой и Ржевским мемориалом, а точнее новой станцией запланировано открыть уже в начале мая. Об этом нам рассказали ехавшие вместе с журналистами представители областного минтранса.

Как сообщил нам замминистра транспорта региона Сергей Верхоглядов, стартовать скоростной поезд будет с Рижского вокзала в Москве (время в пути после электрификации ветки - ориентировочно два часа).

По дороге предусмотрены несколько минутных остановок: в Истре и Волоколамске - в Подмосковье, в Княжьих Горах, Погорелом Городище, Зубцове и Ржеве - в Верхневолжье. И, конечно же, конечная - недалеко от Ржевского мемориала. Там предусмотрена трехминутная стоянка.

- Предполагается, что на линии будут курсировать две пары поездов в сутки с составом в пять вагонов (341 посадочное место). Их отправление предусмотрено из Москвы и от станции «Ржевский мемориал» утром и вечером, - уточнил замминистра.

Стоимость билета еще не определена. Но будут и льготные.

Порой поезд на прицепе у тепловоза разгонялся и больше 70 км/ч. Фото: Александр ЖМУЛИН

Все удобства прилагаются

Комфорт пассажирам обеспечен. Как говорится, испытано на себе. В поезде тепло - работают система климат-контроля, на экранах показана вся информация о следовании состава и остановках, а также будут крутить ролики о достоинствах нашего региона.

Протестировал я и туалет. Что сказать - чисто, пахнет приятно. Облегчаться можно и по ходу следования поезда, и во время стоянок.

Тулеты в поезде - чистые. Фото: Александр ЖМУЛИН

Впрочем, о чем это я - многие ездили на «Ласточках» и знают эти поезда.

Перекусив в поездке сандвичем с кофе, любезно предложенными очаровательной девушкой-вагоновожатой, больше похожей на стюардессу, мы не спеша докатились по рельсам до той самой строящейся станции.

Каркас уже готов

Работа там кипит. Успеть должны до мая. Чтобы к празднику 9 мая все было чин по чину.

- Все строительные работы происходят в соответствие с графиком, как видите, уже установлен каркас зала ожидания, - кивнув головой в сторону большой продолговатой конструкции пояснил на месте Сергей Верхоглядов. - Также завершается подготовка для монтажа высокой платформы. Она будет длиной в 170 метров и сможет принимать все виды поездов.

Каркас для зала ожидания готов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Он добавил, что платформа будет выполнен из композитных современных материалов, которые выдерживают от - 60 до + 60 градусов. В здании вокзала будут зал ожидания, билетная касса, кафе. Также запланировано создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

Поезда и автобусы

У вокзала обустроят специальную огороженную площадку для парковки пассажирских автобусов, которые будут возить людей до Ржевского мемориала.

О том, что для удобства гостей синхронизируют прибытие поездов и отправку общественных автобусов, еще вчера, 25 марта во время вечернего прямого эфира сказал губернатор Игорь Руденя.

Рейсы автобусов к мемориалу синхронизируют с прибытием поездов. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона, - также подчеркнул губернатор.

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