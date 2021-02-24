24 февраля по итогам публичного голосования жителей Тверской области железнодорожная станция, которую начали строить рядом с мемориалом Советскому солдату в Ржеве, будет называться «Ржевский мемориал». За такой вариант проголосовала без 0,5% половина респондентов (всего участвовали 2074 человека).А как сейчас можно добраться до величественного монумента? Напомним, из Твери до мемориала – 130 километров, из центра Ржева – 8,8 километра. От Москвы до мемориала - 230 километров и из Петербурга – 620 километров.Новая железнодорожная станция будет располагаться между остановками «Ржев-Балтийский» и «Муравьево», недалеко от деревни Хорошево. От станции «Ржевский мемориал» до самого Ржевского мемориала Советскому солдату будет всего 2,5 километра. Это кратчайший путь от железной дороги до музейного комплекса.Строительство станции началось. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в интервью пообещал, что уже к маю 2021 года на новый вокзал будут прибывать поезда из Москвы.На сегодняшний день сотрудники подрядной организации заливают там фундамент платформы. Ее соберут из композитных материалов, поставят фонари, малые архитектурные формы и навесы для пассажиров. В самом здании вокзала организуют зал ожидания, билетную кассу и кафе. Здесь же предполагают создать музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.ПоездВ настоящее время с Рижского вокзала в Москве до станции «Ржев-Балтийский» билет на сидячее место в поезде стоит от 600 рублей, плацкарт - в районе 1000 рублей, а купе - около 1500 рублей. Время в пути - 4,5 часа.Стоимость провоза багажа, согласно данным сайта РЖД, на дистанцию 201–250 километров (а от Москвы до Ржева 230 километров) будет такова: одно место в специализированном багажном купе стоит 137,6 рублей. Для байдарок и каяков – 206,4 рублей, для велосипедов, детских и инвалидных коляски, охотничьих и спортивных оружий, спортивных шестов – 68,8 рублей.Прямые электрички из Москвы в Ржев пока не ходят, поэтому стоимость проезда на пригородных поездах еще неизвестна.Из Санкт-Петербурга до станции «Ржев-Балтийский» количество поездов из-за карантина сократилось, но доехать напрямую реально. Билеты от 800 рублей до 2,5 тысяч. В зависимости от того, сидячее место, плацкарт или купе. Это 620 километров. Время в пути – 9,5 часов.Стоимость провоза багажа будет из категории 601-650 километров. Одно место в специализированном багажном купе стоит 179,4 рублей.Для байдарок и каяков – 269,1 рублей, для велосипедов, детских и инвалидных коляски, охотничьих и спортивных оружий, спортивных шестов – 89,7 рублей.В поездах ручной кладью, которая не требует оплаты, считается багаж, который не весит более 36 килограммов, а его размер по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров. На сайте tutu.ru уточняется, что велосипеды, байдарки, сноуборды, лыжи, детские коляски провозить в ручной клади можно, но только если они разобраны и упакованы.После завершения строительства новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал», в мае 2021 года, из Москвы будут приезжать поезда смешанной тяги. Для удобства гостей от платформы до самого мемориального комплекса начнут ходить автобусы – всего четыре минуты в пути.На следующем этапе запланирована реконструкция железнодорожной ветки от границы Московской области, т.е. станции «Шаховская», до станции «Ржев-Балтийский». В планах разрабатывать маршрут «Ласточки» и обустраивать инфраструктуру.С пересадкамиИз Твери до станции «Ржев-Балтийский» или «Ржев-Белорусский» можно доехать на электричке с пересадкой в Торжке. Вся поездка займет от трех до четырех часов. Стоимость путешествия (с пересадкой), в зависимости от того, на обычных электричках ехать или первую часть пути на «Ласточке», – 465, 484, 564 или 683 рубля.Стоимость провоза багажа, на том же сайте РЖД, на расстоянии 61–70 километров (а от Твери до Торжка 66 километров) такова: одно место в специализированном багажном купе стоит 121,4 рублей.Для байдарок и каяков – 182,1 рублей, для велосипедов, детских и инвалидных коляски, охотничьих и спортивных оружий, спортивных шестов – 60,7 рублей.Теперь смотрим от Торжка до Ржева. Это 160 километров. Соответственно стоимость провоза багажа будет из категории 151-160 километров. Одно место в специализированном багажном купе стоит 130,4 рублей.Для байдарок и каяков – 195,6 рублей, для велосипедов, детских и инвалидных коляски, охотничьих и спортивных оружий, спортивных шестов – 65,2 рублей.Это путь, скорее, для тех, кто хочет устроить себе небольшое путешествие.АвтобусИз столицы до Ржева можно доехать на автобусе за 681 рубль (за 3-4,5 часа), а затем на пригородном поезде всего одну остановку со станции «Ржев-Балтийский» за 26 рублей.Стоимость провоза багажа от Москвы в автобусе составляет около 10% от стоимости билета. Размер багажа может быть не больше 180 сантиметров по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).Оформить платный провоз багажа можно в кассе вокзала или у перевозчика.Бесплатно в этом случае можно провезти кладь не больше 120 сантиметров. Также возможно провозить без оплаты взять с собой пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.Идти до железнодорожного вокзала в Ржеве 130 метров, а ехать – одну остановку всего 15 минут.Автобус из Питера обойдется в 1400 рублей и больше, а время в пути составит от 10 до 12 часов. О багаже на специализированном сайте с билетами сказано следующее: «Перевозчик может взимать отдельную плату за багаж большого размера. Ручная кладь – бесплатно». Видимо, нужно договариваться.С 12 декабря в Тверской области начали курсировать автобусы по новому маршруту №555 «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату». Транспорт туристического класса ежедневно совершает четыре рейса. Отправление из Твери в 08:10 и 15:10, из Ржева – в 11:50 и 18:50. Из Твери время в пути составляет 2 часа 50 минут. Полная стоимость проезда – 346 рублей (оплата картой или наличными).На маршруте есть следующие остановки: Тверь (автовокзал), железнодорожный вокзал, площадь Капошвара, Пролетарка, Некрасово, Борисково, Колталово, Шебаршино, Архангельское, Иванищи, Спасс, Старица (автостанция), Кореничено, Мартьяново, поворот на Крупцово, Плешки, Бойня, Ржев (новый рынок), Ржевский мемориал.1 ноября в Ржеве также запустили автобус №455 по маршруту «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». В день один автобус совершает 12 рейсов с 08:00 до 20:30. Протяжённость маршрута – 9 километров. Стоимость проезда от автовокзала в Ржеве до Ржевского мемориала – 32 рубля, по городу – 22 рубля. От Хорошево (первый пункт после Ржева) –10 рублей. Оплата также наличными или по карте.Из Ржева автобус отправляется от автовокзала.Стоимость провоза багажа для этого вида общественного транспорта не указана.ТаксиНа такси от станции «Ржев-Балтийский» до Ржевского мемориала, по данным известного российского поисковика, поездка будет стоить около 260 рублей. Из центра Твери – 2 259 рублей. Из центра Москвы – 8 376 рублей. Из центральной части Питера – 18 331 рубль. Такие цифры мы получили 24 февраля в 16:00. Провоз багажа в багажнике бесплатный, а вот насчет ручной кладе в салоне нужно решать с водителем.Напомним.Мемориал в Ржевском районе Тверской области торжественно открыт 30 июня 2020 года, в год 75-летия Победы. В церемонии участвовал Президент России Владимир Путин.