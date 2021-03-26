Первая "Ласточка": до Ржевского мемориала в Тверской области организован тестовый заезд электропоезда

Первая "Ласточка" отправилась в тестовый заезд до Ржевского мемориала Фото: Александр ЖМУЛИН

Утром, 26 марта, с железнодорожного вокзала в подмосковном Волоколамске стартовала первая "Ласточка" до строящейся в Тверской области станции в 2 км от Ржевского мемориала.

Это пробный тестовый заезд электропоезда, в котором принимают участие представители министерства транспорта Тверской области и СМИ.

До Волоколамска поезд доехал на элетротяге, потом его прицепили к тепловозу. После реконструкции железнодорожной ветки тепловоз не потребуется - будет организовано полноценное сообщение электропоездов между Москвой и станцией "Ржевский мемориал".

Остановки предусмотрены в Истре, Волоколамске, селе Княжьи горы, Погорелом городище, Зубцове, Ржеве и Ржевском мемориале (новая станция в Муравьево). Планируется запускать два поезда в сутки. Состав "Ласточки": пять вагонов, 341 место. Стоимость проезда еще не определена.

Сдать станцию в эксплуатацию планируется в 2021 году.

По мнению губернатора Игоря Рудени, станция "Ржевский мемориал" станет популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов.

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