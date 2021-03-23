Начинается новое голосование за участие Твери в программе формирования комфортной городской среды

В Тверской области по программе «Формирование комфортной городской среды» будут голосовать за 49 проектов.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Какие общественные места, прежде всего, должны быть ухожены? – ответить на это жители региона смогут на рейтинговом голосовании.
А благоустройство будет идти по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на голосование от Тверской области выдвинули 49 проектов от 11 городов. Чтобы отдать свой голос нужно перейти на сайт Формирование комфортной городской среды – 69.gorodsreda.ru – с 26 апреля по 30 мая.
Как и кто может проголосовать?
Проголосовать сможет любой житель Тверской области, которому уже исполнилось 14 лет.
Для этого нужно выбрать территорию в муниципальном образовании, которую, по мнению голосующего, нужно благоустроить в первую очередь. При этом поставить галочку можно будет только за одну территорию.
Для того, чтобы сделать выбор нужно войти в личный кабинет на портале «Госуслуг» или зарегистрироваться на сайте Формирование комфортной городской среды.
Голосование будет организовано и в популярных сообществах региона в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты «Комфортной среды» вычислили, что популярные группы в соцсети охватят до 80% целевой аудитории.
Обещают, что будет еще и альтернативный вариант голосования с привлечением волонтеров.
Весна – на пешеходной зоне бульвара Цанова уже снег растаял.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Что будут благоустраивать?
Все, за что отдадут голоса жители, будут приводить в порядок в 2022 году.
В список в Твери, например, включили сквер у памятника Салтыкову-Щедрину, проспект Чайковского – от здания Геофизики где асфальтовая дорога перед зданием просто в ужасном состоянии, мимо Филфака до улицы Коминтерна. В списке улица Трехсвятская, берега реки Тьмака от моста в створе Свободного переулка до Тверского проспекта – здесь предполагают создать пешеходную прогулочную зону вдоль реки и площадки отдыха у воды.
Также среди заявленных объектов – Остров Памяти (куда ведет новый Монастырский мост), включая берег Волги до Дворца спорта «Юбилейный» и работы на анфиладе, ведущей к Вечному Огню.
Сделать лучше предложено набережные Степана Разина и Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала), улицы Хромова (в районе застройки МЖК) и Благоева на пересечении с улицей Горького, а также бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского).
Заявлен и проект благоустройства Бобачевской рощи – региональной особо охраняемой территории. Там предлагают обустроить тропинки.
Между школами №33 и №39 предложено создать спортивный комплекс с площадкой для воркаута. Спортивную зону объединят с яблоневым садом.
Также на голосование поставили благоустройство бульвара Ногина – от проспекта Калинина до улицы Новикова – с модернизацией, озеленением и созданием пешеходного маршрута.
В Тверской области с 26 апреля по 30 мая будут выбирать зоны, которые благоустроят.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Кроме того, тверичане смогут выбрать проекты зон отдыха в сквере между домами №№ 8 и 10 на проспекте Корыткова (бывший проспект 50 лет Октября) и на площадке в микрорайоне Мигалово – на пересечении улиц Громова и Гайдара.
В других городах Тверской области потенциально могут быть благоустроены 38 объектов.
Как многократно подчеркивал губернатор Тверской области Игорь Руденя, от облика городов и поселков зависит привлекательность региона для молодежи. Это также важный элемент развития экономики и туризма.
Что сделали в «коронавирусном» 2020-м?
В 2020 году в Тверской области отобрали для реализации 87 проектов благоустройства в рамках федеральной программы. Всего обновили 61 «общественное пространство» и 26 дворов в 11 муниципалитетах. На работы из бюджета направили 388 миллионов рублей.
В Твери, к примеру, за 2020-й благоустроили сквер на улице Можайского. 23 марта, когда мы посетили новую зону отдыха, по территории прогуливались взрослые с детьми. В основном, посетители качались на качелях или пробовали спортивные тренажеры.
Всего здесь три площадки с развлечениями. Также поставлены деревянные скамейки и урны. Удивило, правда, что в 12:00 ярко горели уличные фонари, но это вопрос второстепенный.
В целом, там находиться приятно. Тем более, что на месте парка ранее был пустырь.
В новом сквере на улице Можайского и в будний день гуляет много взрослых с детьми.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
23 сентября 2020 года в Администрации Твери сообщили о том, что завершилось преображение зеленой зоны в поселке Химинститута. На территории облагородили пешеходные дорожки, установили фонари, скамейки и урны, а также спортивные и детские площадки.
Надо отметить, что сейчас дорожки на территории посыпаны песком, площадки в хорошем состоянии. Некоторые скамейки выглядят обшарпано, но это дело можно поправить покраской, как только совсем сойдет снег. Деревья вблизи проводов ЛЭП обрезаны.
Тверичанка Лариса Бернацкая на сайте «КП»-Тверь» под новостью об окончании работ по благоустройству пишет: «Администрация города Тверь преобразила бывший не ухоженный участок в поселке Химинститута в достойный сквер! Здесь отдыхают и дети, и пожилые люди, и проводят пробежки молодые! Большое спасибо администрации за прекрасный уголок отдыха!»
Так же, как и планировалось на аллее Славы в Мамулино и на бульваре Цанова поставили фонари.
Районы-кварталы…
Также в Тверской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» представили шесть проектов из Бологое, по четыре от Вышнего Волочка, Торжка и Удомли. По три – из Ржева, Осташкова, Бежецка и Нелидово. От Кимр и Конаково – по два проекта.
По условиям конкурса, получить поддержку из федерального бюджета могут только города с населением больше 20 тысяч человек.
Всего с 2017 по 2021 год в Тверском регионе по программе «Комфортная среда» уже благоустроили свыше 600 общественных зон, парков и дворов.
В поселке Химинститута в Твери обновленная зеленая зона радует жителей.
Фото: Степан КАМЕНЕВ