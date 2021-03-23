Начинается новое голосование за участие Твери в программе формирования комфортной городской среды

В Тверской области по программе «Формирование комфортной городской среды» будут голосовать за 49 проектов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Какие общественные места, прежде всего, должны быть ухожены? – ответить на это жители региона смогут на рейтинговом голосовании.

А благоустройство будет идти по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на голосование от Тверской области выдвинули 49 проектов от 11 городов. Чтобы отдать свой голос нужно перейти на сайт Формирование комфортной городской среды – 69.gorodsreda.ru – с 26 апреля по 30 мая.

Как и кто может проголосовать?

Проголосовать сможет любой житель Тверской области, которому уже исполнилось 14 лет.

Для этого нужно выбрать территорию в муниципальном образовании, которую, по мнению голосующего, нужно благоустроить в первую очередь. При этом поставить галочку можно будет только за одну территорию.

Для того, чтобы сделать выбор нужно войти в личный кабинет на портале «Госуслуг» или зарегистрироваться на сайте Формирование комфортной городской среды.

Голосование будет организовано и в популярных сообществах региона в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты «Комфортной среды» вычислили, что популярные группы в соцсети охватят до 80% целевой аудитории.

Обещают, что будет еще и альтернативный вариант голосования с привлечением волонтеров.

Весна – на пешеходной зоне бульвара Цанова уже снег растаял. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Что будут благоустраивать?

Все, за что отдадут голоса жители, будут приводить в порядок в 2022 году.

В список в Твери, например, включили сквер у памятника Салтыкову-Щедрину, проспект Чайковского – от здания Геофизики где асфальтовая дорога перед зданием просто в ужасном состоянии, мимо Филфака до улицы Коминтерна. В списке улица Трехсвятская, берега реки Тьмака от моста в створе Свободного переулка до Тверского проспекта – здесь предполагают создать пешеходную прогулочную зону вдоль реки и площадки отдыха у воды.

Также среди заявленных объектов – Остров Памяти (куда ведет новый Монастырский мост), включая берег Волги до Дворца спорта «Юбилейный» и работы на анфиладе, ведущей к Вечному Огню.

Сделать лучше предложено набережные Степана Разина и Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала), улицы Хромова (в районе застройки МЖК) и Благоева на пересечении с улицей Горького, а также бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского).

Заявлен и проект благоустройства Бобачевской рощи – региональной особо охраняемой территории. Там предлагают обустроить тропинки.

Между школами №33 и №39 предложено создать спортивный комплекс с площадкой для воркаута. Спортивную зону объединят с яблоневым садом.

Также на голосование поставили благоустройство бульвара Ногина – от проспекта Калинина до улицы Новикова – с модернизацией, озеленением и созданием пешеходного маршрута.

В Тверской области с 26 апреля по 30 мая будут выбирать зоны, которые благоустроят. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Кроме того, тверичане смогут выбрать проекты зон отдыха в сквере между домами №№ 8 и 10 на проспекте Корыткова (бывший проспект 50 лет Октября) и на площадке в микрорайоне Мигалово – на пересечении улиц Громова и Гайдара.

В других городах Тверской области потенциально могут быть благоустроены 38 объектов.

Как многократно подчеркивал губернатор Тверской области Игорь Руденя, от облика городов и поселков зависит привлекательность региона для молодежи. Это также важный элемент развития экономики и туризма.

Что сделали в «коронавирусном» 2020-м?

В 2020 году в Тверской области отобрали для реализации 87 проектов благоустройства в рамках федеральной программы. Всего обновили 61 «общественное пространство» и 26 дворов в 11 муниципалитетах. На работы из бюджета направили 388 миллионов рублей.

В Твери, к примеру, за 2020-й благоустроили сквер на улице Можайского. 23 марта, когда мы посетили новую зону отдыха, по территории прогуливались взрослые с детьми. В основном, посетители качались на качелях или пробовали спортивные тренажеры.

Всего здесь три площадки с развлечениями. Также поставлены деревянные скамейки и урны. Удивило, правда, что в 12:00 ярко горели уличные фонари, но это вопрос второстепенный.

В целом, там находиться приятно. Тем более, что на месте парка ранее был пустырь.

В новом сквере на улице Можайского и в будний день гуляет много взрослых с детьми. Фото: Степан КАМЕНЕВ

23 сентября 2020 года в Администрации Твери сообщили о том, что завершилось преображение зеленой зоны в поселке Химинститута. На территории облагородили пешеходные дорожки, установили фонари, скамейки и урны, а также спортивные и детские площадки.

Надо отметить, что сейчас дорожки на территории посыпаны песком, площадки в хорошем состоянии. Некоторые скамейки выглядят обшарпано, но это дело можно поправить покраской, как только совсем сойдет снег. Деревья вблизи проводов ЛЭП обрезаны.

Тверичанка Лариса Бернацкая на сайте «КП»-Тверь» под новостью об окончании работ по благоустройству пишет: «Администрация города Тверь преобразила бывший не ухоженный участок в поселке Химинститута в достойный сквер! Здесь отдыхают и дети, и пожилые люди, и проводят пробежки молодые! Большое спасибо администрации за прекрасный уголок отдыха!»

Так же, как и планировалось на аллее Славы в Мамулино и на бульваре Цанова поставили фонари.

Районы-кварталы…

Также в Тверской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» представили шесть проектов из Бологое, по четыре от Вышнего Волочка, Торжка и Удомли. По три – из Ржева, Осташкова, Бежецка и Нелидово. От Кимр и Конаково – по два проекта.

По условиям конкурса, получить поддержку из федерального бюджета могут только города с населением больше 20 тысяч человек.

Всего с 2017 по 2021 год в Тверском регионе по программе «Комфортная среда» уже благоустроили свыше 600 общественных зон, парков и дворов.