В Твери завершается благоустройство сквера на улице Можайского Фото: администрация Твери

На улице Можайского, в микрорайоне "Южный", в Твери завершаются работы по благоустройству сквера. Проект реализовывается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

- Основная часть работ на объекте уже выполнена: установлено освещение, смонтировано технологическое оборудование для фонтана, выравнена территория и завезен плодородный грунт. Завершается укладка покрытия на спортивных и детских площадках, - рассказал начальник отдела строительства департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства администрация города Твери Роман Лопаков.

В течение недели в парке установят ограждения, выложат дорожки плиткой, высадят около 270 деревьев и кустарников.