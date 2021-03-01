11 городов Тверской области представили 49 проектов благоустройства для голосования

В Старице благоустроили набережную по этой программе. Фото: ЗСТО

В Тверской области сформирован полный перечень проектов для народного голосования по выбору общественных территорий в городах для благоустройства в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает областное правительство, в итоге отобрано 49 объектов от 11 городов, в том числе и от Твери.

От столицы региона заявлено на голосование сразу 15 проектов. Среди них - благоустройство Тверской площади, улицы Трехсвятской, набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, бульвара Ногина и других объектов.

Шесть проектов представил город Бологое. По четыре проекта - Вышний Волочек, Торжок и Удомля. По три - Ржев, Осташков, Бежецк и Нелидово. У городов Кимры и Конаково - по два проекта.

Отметим, что по условиям конкурса претендовать на получение федеральных денег на благоустройство могут лишь города с населением свыше 20 тысяч человек.

Проголосовать за приглянувшиеся проекты жители региона могут с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Кроме того, в каждом городе будут предложены альтернативные способы голосования.

- Комфортная городская среда - лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации, - считает губернатор Игорь Руденя.

С 2017 по 2021 год в регионе по программе формирования комфортной городской среды уже благоустроено свыше 600 общественных территорий, парков и дворов.