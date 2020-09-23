Завершил благоустройство сквера в поселке Химинститута в Твери. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» за преображение зелёной зоны проголосовали три тысячи жителей Твери. В 2019 году сквер в поселке Химинститута расчистили. Срубили старые деревья и кустарники, распланировали зоны отдыха, проложили подземные коммуникации. В 2020 году прошёл второй этап преображения.

На территории сквера облагородили пешеходные дорожки, установили фонари, скамейки и урны, а также спортивные и детские площадки.

Кроме того, внесли коррективы и в планировку. Чётко выделили главную аллею, а в центре установили круглую скамью.