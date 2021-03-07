Коронавирус в Твери, последние новости на 7 марта 2021 года: полиция Тверской области начала охоту на браконьеров, под Ржевом упала водонапорная башня

Коронавирус в Тверской области постепенно начал сдавать позиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 552 случая заражения COVID-19 (+134 за сутки).

Выздоровели 32 099 человек (+181 за последние сутки).

Изолировано 1802 больных (-51).

Умер 651 человек (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 7 марта в Твери выявлено 11 043 заболевших (+45 случаев за последние сутки).

Оперативная информация по данным на 6 марта. Фото: Яндекс

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2398 (+20);

Вышневолоцкий городской округ – 1942 (+4);

Ржев – 1899 (+10);

Торжок – 1519 (+8);

Кимры – 1435 (+1);

Калининский район – 1433 (+4).

По данным оперштаба, прививку от коронавируса в Тверской области сделали 54 291 человек. Израсходовано 81,3% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За минувшие сутки прививку сделал 671 гражданин.

В федеральный регистр внесена информация о 50 089 вакцинированных.

В отдаленных населенных пунктах прививку делают выездные бригады. Развернуто 38 пунктов вакцинации.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Данные оперштаба на 6 марта. Фото: ПТО

В Тверской области полиция начала охоту на браконьеров с 6 до 8 марта 2021 года.

Информация об этом появилась на сайте УМВД по Тверской области.

Правда, в тексте нет упоминания шокировавшего многих преступления — зверской расправы над беременной самкой лося, случившейся на севере Тверской области. Но все понимают, что рейд против браконьеров возник именно по следам этого жестокого преступления.

Против троих участников событий – Андрея Копусова, Артема Жарова и Михаила Пелёвина – возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Ход расследования убийства беременной лосихи под личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В сельском поселении Победа, Ржевского района Тверской области, рухнула водонапорная башня. Информации о происшествии мало, известно лишь, что тепло и водоснабжение в сельском поселении восстановлено.