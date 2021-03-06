Расправа над лосихой попала на видео и была выложена в интернет. Фото: стоп-кадр с видео

В Тверской области полиция начала охоту на браконьеров с 6 до 8 марта 2021 года.

Управление МВД по Тверской области на своём сайте разместило официальное уведомление о начале масштабной операции против любителей незаконной охоты. Так же полицейские напоминают о правилах охоты.

В частности, в сообщении говорится, что с 6 до 8 марта полицейские, совместно с «представителями органов по охране объектов животного мира и государственного охотничьего надзора», то есть — с егерями, проводят мероприятия для предотвращения браконьерства на территории региона.

В тексте нет упоминания шокировавшего многих преступления — зверской расправы над беременной самкой лося, случившейся на севере Тверской области. Но все понимают, что рейд против браконьеров возник именно по следам этого жестокого преступления.

Напомним, о варварском убийстве животного стало известно из соцсетей. Душегубы снимали расправу над лосихой на видео и выложили ролик о своих «подвигах» в интернет. Участники событий – три парня и девушка. Компания отлично проводила время – молодые люди отмечали День защитника Отечества в Весьегонском районе Тверской области. Напраздновавшись, пошли кататься на снегоходах.

Увидав лосей, компания отбила самку от стада, загнала её по снегу до бессилия, а потом, повалив, жестоко расправилась с животным.

Против троих участников событий – Андрея Копусова, Артема Жарова и Михаила Пелёвина – возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Ход расследования убийства беременной лосихи под личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.