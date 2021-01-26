Где сделать прививку от коронавируса в Тверской области: Все пункты вакцинации

Список пунктов вакцинации, где в Тверской области можно привиться от коронавируса, растет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19 в Твери и области, растет. Пройти вакцинацию в нашем регионе сейчас можно в 30 прививочных пунктах - поликлиниках центральных районных больниц и городских больниц Твери. «КП»-Тверь» рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Тверской области.

Как записаться

Записаться на вакцинацию может любой желающий в возрасте от 18 лет по номеру 122, а также через региональную «Электронную регистратуру». Запись ведется также по телефонам прививочных пунктов в больницах (в будние дни).

На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС и медицинским страховым полисом, минуя регистратуру. В государственных медучреждениях вакцинация бесплатная.

Адреса прививочных пунктов в Твери

Поликлиника областной клинической больницы: Тверь, Петербургское шоссе, 105. Тел.: (4822) 77-53-04, 77-54-00.

Поликлиника городской клинической больницы скорой медицинской помощи: Тверь, пр-т Ленина, 6. Тел. (4822) 44-42-44.

Поликлиника городской клинической больницы № 1: Тверь, Беляковский пер., 9. Тел. (4822) 42-45-20.

Поликлиника городской клинической больницы № 7: Тверь, Петербургское шоссе, 76/1. Тел. 8-900-019-98-01.

Медицинский центр имени Аваева: Тверь, ул. Софьи Перовской, 56. Тел.: (4822) 75-30-53, 30-11-12.

Больница «РЖД-Медицина»: Тверь, ул. Арсения Степанова, 2 А. Тел. (4822) 45-23-25.

Медико-санитарная часть МВД России по Тверской области: Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 26. Тел. (4822) 34-74-18.

Адреса прививочных пунктов в районах Тверской области

Поликлиника № 1 Вышневолоцкой ЦРБ: Вышний Волочек, Казанский пр-т, 121А. Тел.: (48233) 6-19-63, 6-34-46.

Поликлиника № 2 Кимрской ЦРБ: Кимры, Борковское ш., 10. Тел.: (48236) 4-54-36, 4-60-05.

Ржевская ЦРБ: Ржев, ул. Грацинского, 30. Тел. (48232) 3-19-51.

Бежецкая ЦРБ: Бежецк, Больничный пр-д, 4. Тел. (48231) 2-06-54.

Бологовская ЦРБ: Бологое, ул. Красная Горка, 1. Тел. (48238) 2-22-71.

Весьегонская ЦРБ: Весьегонск, ул. Павлика Морозова, 52. Тел. (48264) 2-20-19.

Западнодвинская ЦРБ: Западная Двина, ул. Больничная, 41. Тел. (48265) 2-13-36.

Зубцовская ЦРБ: Зубцов, ул. Дружбы, 17. Тел. (48262) 2-18-24.

Калининская ЦРКБ: Тверь, пос. Химинститута, 59. Тел. (4822) 53-20-58.

Калязинская ЦРБ: Калязин, ул. Урицкого, 14А. Тел. (48249) 2-39-90.

Кашинская ЦРБ: Кашин, ул. Вонжинская, 2. Тел.: (4822) 2-03-47, 2-14-44.

Конаковская ЦРБ: Конаково, ул. Энергетиков, 32. Тел. (48242) 4-28-80.

Кувшиновская ЦРБ: Кувшиново, ул. Семашко, 11. Тел. (48257) 4-40-31.

Лихославльская ЦРБ: Лихославль, ул. Первомайская, 29. Тел. (48261) 3-53-28.

Торопецкая ЦРБ: Торопец, ул. Карла Маркса, 34. Тел. (48268) 2-17-83.

Торжокская ЦРБ: Торжок, ул. Больничная, 30. Тел. (48251) 9-81-82.

Максатихинская ЦРБ: Максатиха, ул. Красноармейская, 25, каб. 15. Тел.: (48253) 2-13-44, 2-19-98.

Нелидовская ЦРБ: Нелидово, ул. Больничная, 4. Тел. (963)154-29-95.

Оленинская ЦРБ: ПГТ Оленино, ул. Больничная, 5. Тел. (48258) 2-11-50.

Осташковская ЦРБ: Осташков, Ленинский пр-т, 117. Тел. (48235) 5-04-07.

Рамешковская ЦРБ: пос. Рамешки, ул. Пионерская, 1. Тел. (48244) 2-11-42.

Селижаровская ЦРБ: пос. Селижарово, ул. Карла Маркса, 22. Тел. (48269) 2-23-16.

Медсанчасть № 141 в Удомле: Удомля, ул. Энтузиастов, 13. Тел. (48255) 2-03-69.