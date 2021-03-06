В Ржевском районе Тверской области упала водонапорная башня. Фото: VK/Ржева сегодня и yandex.ru/maps

В сельском поселении Победа, Ржевского района Тверской области, рухнула водонапорная башня. Фотографии упавшей смятой конструкции размещены в группе «Ржев Сегодня» в социальной сети.

Там же, в кратком сообщении, указано, что ЧП занимается глава Ржевского района Михаил Петрушин. Указывается также, что тепло и водоснабжение в сельском поселении восстановлено.

На сайте сельского поселения и района никакой информации о происшествии нет.

Из источника непонятно, какая из двух водонапорных башен рухнула. Они расположены рядом, в 20 метрах друг от друга и в 450 метрах от помещения администрации сельского поселения.

На фото упавшая башня покрашена, а на фото из Яндекс карт ни одна из водонапорок ещё не выкрашена.

Так же на фото с места ЧП видно, что башня была заполнена льдом, как и рухнувшая 2 марта водонапорная башня в Оленинском районе Тверской области. Тогда башня упала на УАЗ ремонтников, которые приехали ремонтировать башню. Обошлось без жертв. Правда, оказалось разорено гнездо аистов.

На одной из башен в посёлке «Победа» тоже видно гнездо аистов, но так как непонятно, какая из башен упала, неясна и судьба гнезда.

Это второе ЧП с водонапорными башнями в Тверской области за неделю.