Коронавирус в Твери, последние новости на 15 февраля 2021 года: МЧС предупредило о грядущих аномальных морозах, на Тверь за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

Вакцинация в Тверской области набирает темпы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 31598 случаев заражения COVID-19 (+164 за сутки).

Выздоровели 28186 человек (+217 за последние сутки).

Изолировано 2843 больных (-57).

Умерли 569 человек (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 565150 (+2772 за сутки).

Прививку сделали 32230 граждан, (+378 за стуки).

Официальные данные на 14 февраля 2021 года. Фото: Яндекс.

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 15 февраля в областной столице выявлено 9968 заболевших (+39 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2218 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1793 (+10);

Ржев – 1714 (+19);

Торжок – 1444 (+5);

Кимры – 1348 (+2);

Калининский район – 1294 (+9).

После снегопадов в Тверь приходят аномальные морозы. Об этом, со ссылкой на «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сообщило региональное управление МЧС России.

Температура воздуха будет опускаться до минус 30. Похолодание может продержаться всю рабочую неделю.

Что касается прошедшего снежного шторма — бурана, по-русски, то, по данным метеорологов, в течение суток 13 февраля, на Тверь выпало 14 мм осадков, при норме в месяц 38 мм. Это 37 процентов от месячной нормы февраля в столице Верхневолжья.

Кстати, снегопад показал сплоченность жителей Твери. Пассажиры на остановке пытались вытолкать из колеи забуксовавший автобус.