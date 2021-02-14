Снегопады в Твери закончились, настало время холодов. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Снегопады закончились и на Тверскую опускаются аномальные морозы. Об этом, со ссылкой на «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сообщает региональное управление МЧС России.

В сообщении говорится, что температура опустится на 10 градусов ниже февральской нормы.

Судя по данным метеорологов, аномально холодная погода может продлиться всю предстоящую неделю. И лишь через семь дней отрицательные температуры пойдут в рост.

Напомним, что в течение суток 13 февраля, на Тверь выпало 14 мм осадков. Это 37 процентов от месячной нормы февраля. Норма месяца — 38 мм.

Что касается средних температур февраля, то они такие: ночь — минус 11, день — минус 9.

На этой же неделе температура воздуха в Твери может опускаться до минус 30.