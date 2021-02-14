Пассажиры в Твери выталкивали на остановке забуксовавший в снегу автобус

Толкали автобус дружно, но среди толкачей в основном девушки. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Алиса Ярославская

Пассажиры в Твери выталкивали на остановке забуксовавший рейсовый автобус. Видео об этом опубликовано в паблике «Подслушано у водителей. Тверь».

На первом фрагменте мы видим водителя, который осматривает задние колеса вверенного ему автобуса 227 маршрута. Автобус следует за город по очень протяженному маршруту, от «Глобуса» до Прудищ.

На втором видео пассажиры начинают сталкивать корму автобуса с накатанной колеи. Водитель в этот момент подгазовывает, колеса вращаются, что обычно помогает развернуть машину. Но колейность, создавшая небольшой рельеф, не позволяет это сделать. К тому же толкачи, в основной массе — девушки.

Удалось ли вытолкать автобус, из видео не понятно. Учитывая, что официальный аккаунт «Транспорта Верхневолжья» сообщал в разгар бурана, что снегопад не повлиял на работу общественного транспорта, автобус вытолкать удалось.

Напомним, в ночь на 13 февраля на Тверь и ряд районов области обрушился циклон "Волькер". Все службы, от которых зависит жизнедеятельность города, были приведены в повышенную готовность.

Циклон в течении 14 февраля должен исчерпать себя.