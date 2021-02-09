Сестра Михаила Круга по поводу сноса памятника шансонье: «Если будет нужно, обратимся к президенту!»

В Твери общественность возмущена предложением снести памятник Михаилу Кругу. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Напомним, 8 февраля в СМИ появилась информация, что ветеран, работавший в МВД, написал письмо президенту страны с просьбой снести памятник Кругу. Причина – тверичанин раздражен и оскорблен этой скульптурой. Со своим прошением он выступал как от лица своих коллег, так и всех тверичан.

Ольга Медведева беседовала по поводу письма от ветерана МВД главе государства в Комитете по делам культуры Тверской области. Там ее попросили составить развернутый ответ. Ольга Владимировна отметила, что огромное количество людей со всех концов России и даже из-за рубежа приезжают в Твери именно для того, чтобы положить цветы к памятнику Кругу.

Ольга Медведева отметила, что письма и обращения по поводу того, что памятник Кругу Твери не нужен, поступали и раньше. Но сторонников у автора-исполнителя намного больше.

– Я часто провожу экскурсии для тех, кто приезжает в Тверь и хочет узнать о жизни Михаила Круга, который стал уже символом нашего города, – прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда – Тверь» на частоте 99,3FM Ольга Владимировна. – Этот письмо с просьбой о сносе похоже на каприз маленького мальчика: «Мне не нравится, уберите!». Разве взрослые люди ведут себя так?

Сам Михаил Владимирович, по словам Ольги Владимировны, называл себя «артистом русского жанра» и исполнителем городского романса. «Он пел о судьбе и ни к чему не призывал». Творчество Круга затрагивает чувства многих.

– Я думаю, что у нас найдутся сторонники и защитники. Если будет нужно, тоже обратимся к президенту, – добавила Ольга Медведева.

Памятник Кругу уже не раз хотели снести и убрать из центра города, на него покушались, в том числе, и вандалы. В 2012 году скульптуру планировала демонтировать Администрация Твери из-за того, что рядом с ней якобы собираются шумные компании, а также по той причине, что песни тверичанина «пропагандируют» блатную романтику. Тогда объект отстояли.

Сразу после убийства певца в 2002 году (его застрелили – прим. Ред) родные и близкие создали фонд, чтобы установить скульптуру поэту-песеннику. Первый камень на месте будущего объекта заложили в 2003 году. А сам памятник появился на бульваре Радищева в областном центре в 2007 году. Проект разработал продюсер последнего альбома музыканта Вадим Цыганов, скульптор – Андрей Смирнов.