Коронавирус не сдает позиции в Тверской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 января 2021 года: 211 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 662 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 23 547 человек (+326 за последние сутки)

Изолированы 3613 больных (-115).

Умерли 502 человека (0).

Количество проведенных тестов 515 258, (+1061 за последние сутки).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 24 января выявлен 8834 случай заражения коронавирусом (+73 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район – 2031 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 1591 (+5),

Ржев – 1516 (+11),

Торжок – 1308 (+13),

Кимры – 1185 (+6),

Калининский район – 1091 (+13).

Данные оперштаба. Фото: Яндекс

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