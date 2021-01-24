Тот самый Land Cruiser с отвалом. Фото: VK/ Подслушано у водителей. Тверь/ Олег Харченко
Под Тверью Toyota Land Cruiser чистит дорогу. Такое фото опубликовано в паблике в ВК «Подслушано у водителей. Тверь».
- Когда коммунальщики не хотят работать. В Глазково сейчас встретил, — подписал фото его автор Олег Харченко.
На фото по дороге едет Toyota Land Cruiser, а спереди установлен отвал для снега.
- Во,блин,продуман!!! Надо мне тоже продумать такую конструкцию! - пишет одна из пользователей.
- Не,ну а чо? Сами для себя стараются,молодцы, - хвалит другой читатель.
- Реально молодец!! - восхищается ещё один.
Постепенно разговор переходит в обсуждение, на какие машины какие отвалы можно ставить.
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