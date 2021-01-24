Вакцину «Спутник V» ввели 5925 жителям Тверской области

Вакцинация в Тверской области проходит успешно. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 24 января в Тверской области 5925 человек получили прививку вакцины «Спутник V».

Это более четверти использованных доз вакцины из 22700 поступивших в регион на сегодняшний день.

Сейчас, по поручению губернатора Игоря Рудени, в муниципалитетах готовится необходимая инфраструктура.

На данный момент сделать прививку от коронавируса можно сделать в 30 прививочных пунктах.

Записаться на вакцинацию может любой желающий по телефонному номеру 122.