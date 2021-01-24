Следователи проверяют факт обрушения снега на семью с двумя детьми в Твери

Вот место, где все произошло - недалеко от остановки. Фото: Яндекс.
Следователи Заволжского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали проверять информацию о падении с крыши многоэтажного дома снега на семью с двумя детьми.
Муж с женой шли по тротуару набережной Афанасия Никитина, мимо дома №148. Младший ребенок был в коляске, старшая шла впереди. Сорвавшийся снег основной массой упал на мужа, чуть-чуть задел женщину. Досталось и коляске.
К счастью, дети не пострадали.
Сейчас следователи проверяют, насколько факт имел место, чтобы принять решение, возбуждать ли уголовное дело.
Еще в среду, 20 января, стало известно о потеплении и угрозе схода снега с крыш. Тогда же «КП»-Тверь» писала, что ленточки вдоль зданий, не освобождают от ответственности за расчистку крыш. Ответственные люди, как всегда, оказались не совсем ответственными.
Будьте осторожны!
Но опасных домов по городу много, только голову задирай.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО