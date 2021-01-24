Следователи проверяют факт обрушения снега на семью с двумя детьми в Твери

Вот место, где все произошло - недалеко от остановки. Фото: Яндекс.

Следователи Заволжского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали проверять информацию о падении с крыши многоэтажного дома снега на семью с двумя детьми.

Муж с женой шли по тротуару набережной Афанасия Никитина, мимо дома №148. Младший ребенок был в коляске, старшая шла впереди. Сорвавшийся снег основной массой упал на мужа, чуть-чуть задел женщину. Досталось и коляске.

К счастью, дети не пострадали.

Сейчас следователи проверяют, насколько факт имел место, чтобы принять решение, возбуждать ли уголовное дело.

Еще в среду, 20 января, стало известно о потеплении и угрозе схода снега с крыш. Тогда же «КП»-Тверь» писала, что ленточки вдоль зданий, не освобождают от ответственности за расчистку крыш. Ответственные люди, как всегда, оказались не совсем ответственными.

Будьте осторожны!