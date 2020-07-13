Спортсмен-марафонец из Твери собирается запустить видеоканал о людях, борющихся с раком

«КП»-Тверь» уже дважды писала про Артема Алискерова. Это был пышущий здоровьем человек, спортсмен, марафонец. Но его жизнь больше года назад перевернула страшная болезнь - рак крови. Однако Артем не сдался, не согнулся, он продолжает бороться и заражает своей внутренней силой других (подробнее на нашем сайте kp.ru). А теперь еще и собирается создать в Ютьубе мотивирующий канал о тех, кто, как и он сам, не был сломлен и вступил в яростную борьбу с онкологическим заболеванием.

- Когда мне поставили диагноз в январе 2019 года, я, как и любой другой обыватель, первым делом полез куда? Правильно! В просторы мировой паутины - в интернет. Самое ужасное было то, что позитивных, хороших историй там было очень мало, да и те такие не полные, что очень расстраивало и погружало в еще большее уныние. Вопрос «неужели реально из моего диагноза не вылезают?!» навязчиво кружил в голове. Но оказывается, вылезают… - пишет Артем в соцсети.

И вот он решил, что должен поделиться с другими заболевшими, да и со всеми остальными, сильными историями:

- Историями людей, которые преодолели различные жизненные трудности, где на кону стояло самое ценное - жизнь!

Им движет желание дать другим больным раком некий «глоток свежего воздуха в начале определенного пути», чтобы они «были настроены на победу, чтобы мозг был заряжен на борьбу и на позитив».

Артем рассказал «КП-Тверь», что первый выпуск на канале планирует выпустить не раньше середины августа, а может быть, и в сентябре. Несколько сильных историй уже отснято и готово. Но спешить Артем не хочет.

- Мы ездили и снимали истории людей в Зеленоград, Тулу, Воронеж, одну записали в Бурашево под Тверью, - рассказал он нам. - Эта идея пришла мне в голову, когда я еще первый раз лежал в больнице и пытался осмыслить то, с чем я столкнулся.

Пока Артем Алискеров не хочет сообщать слишком много деталей о предстоящем канале. Ждите более обстоятельную и подробную публикацию об этом ближе к его запуску.