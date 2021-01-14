В Тверской области на этой неделе усилились морозы, и толщина льда на некоторых водоемах достигла 29 сантиметров. Между тем инспекторы по маломерным судам, а именно они следят за безопасностью на воде, просят граждан проявить бдительность и не гулять по замерзшим рекам, озерам, прудам и т.д. Ледяной покров неоднороден и таит опасности: у берегов крепче, на середине – тоньше. К примеру, на Волге на участке от бывшего керамического завода до деревни Заборовье в Калининском районе, где в Волгу впадает Орша, много промоин, а то и вовсе участки чистой воды.– На судне на воздушной подушке мы регулярно патрулируем основные места скопления рыбаков. В особенности их бывает много на Московском море в Конаковском районе. Правда, за последние сутки мы видели только пятерых мужчин, ловящих рыбу на Волге от Городни до Твери, – рассказывает старший инспектор ГИМС ГУ МЧС по Тверской области Евгений Оленев.Всего по Тверскому региону патрулируют водные объекты на четырех судах на воздушной подушке. Часто спасатели посещают накатанные снегоходные трассы и места, где детвора любит кататься на санках. За праздники патрули проезжали в среднем 40-50 километров в день.– На Московском море, излюбленном месте отдыха жителей Твери и туристов, есть очень опасные участки. К примеру, под мостами, на которых проходят трассы М-10 и М-11, вода вообще не замерзшая. На снегоходах там гонять смертельно опасно, – предупреждает Евгений Оленев.Сейчас близятся крещенские купания с 18 на 19 января. Несмотря на то, что власти и церковь не рекомендуют рисковать здоровьем и окунаться в иордань, желающие все же найдутся.Всего же на водоемах Тверского региона с момента ледостава – это начало декабря – под лед провалилось и утонуло четыре человека. Один случай произошел в Конаковском районе, два в Торопецком и еще один в Осташковском. В аналогичный период прошлогодней зимы их было пять.Сотрудники Госинспекции по маломерным судам вновь напомнили, что не стоит выходить на обманчиво крепкий лед. А уж тем более выезжать на него на машине.