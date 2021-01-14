Священник Петр Танашкин сообщил, что купель в областном центре будет сделана на реке Волга в районе Речного вокзала. Как раз недалеко от Успенского собора. В этом году, по информации отца Петра, будут дежурить усиленные отряды полиции, которые, в том числе, должны следить за соблюдением социальной дистанции между желающими окунуться.16 января начнут делать купель, а днем 18 января, в 15:00, она будет готова. Конструкция и размеры иордани, иными словами специальной проруби, не меняются.– 18 января в 23:30 пройдет Крестный ход, в полночь – освещение купели, до 22:00 19 января можно будет окунуться, – прокомментировал игумен Петр. – Будет охрана, будут дежурить сотрудники МЧС, все, как положено. Будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.Священнослужитель подчеркнул – специально сделали одну иордань в Твери, чтобы не было стихийных купаний. Нарушения будут пресекать сотрудники правоохранительных органов.В Калининском районе Тверского региона запретили проводить Крещенские купания. Также врачи рекомендуют воздержаться от испытания себя на прочность ледяной водой тем, кто недавно перенес коронавирус или другие болезни.