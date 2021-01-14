Крещенские купания 19 января 2021 года под Тверью запрещены и отменены, об этом официально сообщила на своём сайте администрация Калининского района Тверской области.Традиционных крещенских купаний на реке Орша в деревне Савватьево, как и на всей территории района, в этом году не будет. А несанкционированные купания запрещены. Крещенских купелей на водоёмах Калининского района строить не будут.Проход к реке Орша будет перекрыт.В адмиристрации района поясняют:- Самовольное купание в необорудованных местах при сильном течении сопряжено с опасностью для вашей жизни и здоровья.Жителям Калининского района советуют на Крещение ехать окунаться в Тверь. Где будет оборудована иордань в Твери - пока неизвестно, администрация города пока об этом не сообщила.Тем временем, Роспотребнадзор не ввёл ограничений на проведение крещенских купаний 19 января 2021. Верующим настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности - носить маску и соблюдать социальную дистанцию.Врачи же выступают резко против купания в пандемию - экстремальные погружения в ледяную воду могут сказаться плачевно на ослабленном коронавирусом организме.