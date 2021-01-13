Из года в год в праздник Крещения Господня верующие, моржи и просто сильные духом по всей Тверской области приходят окунуться к иорданям. Места крещенских купаний определяют заранее. Для тех, кто верит, что вода в эту ночь приобретает необычные свойства, есть несколько рекомендаций. В первую очередь они касаются здоровья. В этом году, предупреждает терапевт, это может обернуться и заражением коронавирусом.На вопрос «КП»-Тверь» ответил терапевт инфекционного госпиталя Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Алибеков, который не понаслышке знает, что такое лечение от COVID-19 и насколько это заболевание серьезно сказывается на организме, обостряя хронические болезни.– Если человек в течение последних трех месяцев переболел коронавирусом, пневмонией или даже просто ОРВИ, то окунаться в иордань нежелательно. Тем более если переболевший не делал КТ. Реакция организма может быть неадекватной, – рассказывает терапевт Александр Алибеков. – Нужно учитывать, что патогенез, т.е. механизм развития, ковида не только вирусный, но и аутоиммунный, когда возникают проблемы с иммунитетом.Есть, правда, оговорка, что при бессимптомно перенесенном коронавирусе, хорошем самочувствии и «чистых» легких отправиться на крещенские купания возможно. При условии, что человек прошел компьютерную томографию и не имеет иных проблем со здоровьем.Если тот, кто собирается испытать себя окунанием в ледяную воду, перенес коронавирус еще в первую волну пандемии, а контрольный анализ на КТ или рентгене не показывает поражения легких, можно смело окунаться. Правда, в месте скопления людей есть риск повторно заразиться коронавирусной инфекцией.На вопрос о жизни коронавируса в холодной воде проруби наш собеседник однозначного ответа не дал. Пока медицина недостаточно изучила этот вопрос.– Вообще, коронавирус относится ко второму классу патогенности. Это особо опасные инфекции, которые очень живучи, поэтому я бы не исключал того, что в воде останутся следы вируса. Коронавирус может до 48 часов пребывать вне очага, - констатирует Александр. – Погружение в ледяную воду на морозе – стресс для организма, поэтому, как дальше поведут себя защитные механизмы, непонятно.И это не похоже на чрезмерную осторожность, ведь исследования показали: морозов «корона» не боится. Опыты демонстрируют: его штамм легко переживает температуру -25. Китайские ученые до этого утверждали, что при -70 градусах вирус исчезает за полчаса. Но таких температур в Тверской области в обозримом будущем ничто не предвещает.А еще врач четко обозначил: людям из категории «60+» купаться категорически не рекомендуется. Что касается ограничений по здоровью, то это сердечно-сосудистые заболевания, различные аритмии, в том числе мерцательная, гипертония, а также ожирение, гинекологические заболевания, симптомы ОРВИ и т.д.В Тверской епархии на вопрос «КП»-Тверь» ответили, что купание в иордани не является церковным обрядом. Но РПЦ спокойно относится к этой народной традиции. В этом году священники рекомендуют воздержаться от ныряния на Крещение в прорубь из-за эпидемической ситуации.В областном МЧС, которое помогает с организацией, на сегодняшний день готовят информацию о количестве иорданей и регламенте проведения купаний.На данный момент на сайте администрации Твери нет информации, где будут расположены купели в городе, лишь сказано, что 19 января, на Крещение, в региональном центре пройдут тематические программы, показы мультфильмов, а также фольклорные концерты. Часть мероприятий состоится онлайн, часть – на базе культурных учреждений.