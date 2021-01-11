Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 января 2021 года: 224 человека заразились коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 24550 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 19619 человек (+243).Изолированы 4462 больных (-19).Умерли 469 человек (0).Лидером по числу заразившихся среди муниципалитетов Тверской области остается Тверь. На 11 января в Твери выявлено 7858 случаев заражения коронавирусом (+60 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1842 (+24)Ржев – 1440 (+6)Вышневолоцкий городской округ – 1426 (+4)Торжок – 1160 (+9)Кимры – 1078 (+2)Калининский район – 970 (+5)По информации оперштаба, с начала пандемии в Тверской области проведено 473617 лабораторных анализов на коронавирус, за последние сутки таковых 2337.Закончились новогодние каникулы - 2021. Для большинства начались трудовые будни, а значит опасность передачи коронавируса с выходом на работу и учебу может возрасти.В последний день долгих праздников в Твери завершила работу Рождественская ярмарка. Она работала без перерыва с 12 декабря 2020 года. Ярмарка была необычной, как и многое в пандемийном 2020-м. Несмотря на коронавирус, праздничную торговлю решили не отменять, она велась на открытом воздухе и всех посетителей призывали блюсти меры предосторожности.Завершение новогодних каникул омрачили две тягостные новости об очередных утратах. На 75-м году жизни скончался настоятель храма Преподобного Амвросия Оптинского, что в Кувшиново, протоиерей Анатолий Волгин. О смерти протоиерея сообщил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Владыка отметил, что Анатолий Волгин ушел из жизни \\"в результате последствий, вызванных коронавирусной инфекцией\\".Почетный гражданин Твери Лидия Строганова скончалась на 85-м году жизни. Лидия Алексеевна большую часть жизни проработала в органах управления городом, содействовала развитию культуры и медицины в Твери, налаживала побратимские связи, выступала инициатором открытия женской консультации роддома №5, отделения флюорографии городской больницы имени Успенского, расширения второго родильного дома. По ее инициативе в городе появились Герценская библиотека, театр кукол, Дворец пионеров. Звание Почетного гражданина города Твери было присвоено Лидии Строгановой 11 июля 2018 года за выдающийся личный вклад в развитие столицы тверского региона. О причинах смерти Лидии Строгановой подробностей не сообщается.