Праздники заканчиваются: уже завтра, 11 января, все выходят на работу. И в Твери закрывается Рождественская ярмарка. В воскресенье, 10 января, она работает последний день.Рождественская ярмарка - тверская новогодняя традиция. Обычно праздничная торговля разворачивается на улице Трехсвятской. В этом году ярмарку чуть было не отменили из-за коронавируса. Но поскольку работает она на свежем воздухе, традиции решили не изменять.Ярмарка открылась 12 декабря, и с тех пор выходной у торговцев был лишь 1 января. Успеть пробежаться между ярмарочными рядами на \\"Трехе\\" еще можно. Торговлю прекратят в 21:00.