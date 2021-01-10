Почетный гражданин города Твери Лидия Строганова скончалась 10 января 2021 года. Лидии Алексеевне было 84 года, о причинах смерти подробностей не сообщается.Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с общей утратой.- Все, кому довелось трудиться с Лидией Алексеевной, запомнят ее талант руководителя, преданность интересам родной земли, неисчерпаемое трудолюбие и порядочность, - отметил глава региона.Свой трудовой путь Лидия Строганова начинала в рабочей профессии на своей малой родине - на Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. Но большую часть жизни посвятила в дальнейшем городскому хозяйству Твери. Более трех десятков лет она отдала работе в органах власти Калинина и Твери. Труд Лидии Алексеевны был отмечен многими наградами, в частности, Орденом Трудового Красного Знамени.По ее инициативе в областной столице открывались культурные и досуговые учреждения, например, библиотека имени Герцена, театр кукол и Дворец пионеров. Лидия Строганова содействовала развитию медицины, выступала инициатором открытия женской консультации роддома №5, отделения флюорографии городской больницы имени Успенского, расширения второго родильного дома.Лидия Строганова неоднократно входила в состав Президиума Тверского отделения Российского фонда мира. Была председателем городского отделения охраны памятников истории и культуры.Звание Почетного гражданина города Твери было присвоено Лидии Строгановой 11 июля 2018 года за выдающийся личный вклад в развитие столицы тверского региона.