10 января 2021 года, в 14:00, на 75-м году жизни скончался настоятель храма Преподобного Амвросия Оптинского, что в Кувшиново, протоиерей Анатолий Волгин. О кончине священнослужителя сообщил в соцсетях митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.Владыка отметил, что Анатолий Волгин ушел из жизни \\"в результате последствий, вызванных коронавирусной инфекцией\\".- Для Тверской епархии это величайшая потеря, - написал митрополит, призвав верующих молиться об упокоении души усопшего.В январе 2021 года исполнился 41 год духовному служению Анатолия Волгина. В это время протоиерей уже находился в реанимационном отделении областной больницы. Анатолий Волгин был открыт к прихожанам. Координаты для связи с ним всегда были в свободном доступе на страничке прихода храма Преподобного Амвросия Оптинского в соцсетях. По пятницам настоятель лично вел воскресную школу для взрослых.