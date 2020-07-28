Бурить умно, сортировать масштабно: Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин осмотрели два производства в Твери

28 июля, когда в Верхневолжье вновь зажгло лето, в нашем регионе целый день провел министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Вместе с губернатором Игорем Руденей он начал рабочую поездку с Кимр, а закончил в Твери. Губернатор и министр облетели на вертолете пару свалок, побывали на Тверском вагонзаводе… Двумя финальными точками визита стали предприятия ООО «НПП Энергия» и ООО «Экомашгрупп».

Игорь Руденя охарактеризовал их как успешные и суперсовременные. Еще про них можно сказать, что они вносят свой вклад в дело импортозамещения.

- Они могут на уверенном уровне конкурировать с зарубежными аналогами, - подчеркнул глава региона.

Экскурсия по первому предприятию - «НПП Энергия» - прошла под стать его названию весьма энергично. Несмотря на то, что день начал сменяться вечером, и позади было уже немало, Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин очень бодро прошлись по заводу, вникая в мелочи производства. А занимаются здесь проектированием и созданием оборудования для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промышленности.

Цех механической обработки на предприятии "НПП Энергия" - по сути последний этап производства.Фото: Александр ЖМУЛИН

Производство тут, кстати, не отличается большими размерами. Актуальность же его, как я позже выяснил, неизмеримо больше. Она, образно говоря, простирается на всю Россию…

По ходу движения губернатор и министр в одном из кабинетов-офисов остановились поговорить с седым мужчиной. Разглядеть его черты мешала маска и очки.

- Что вам сказал министр? - спросили у него некоторые журналисты.

- Мы друг друга поняли, он же тоже геофизик, - загадочно ответил пожилой мужчина.

Оказалось, это главный сторожил предприятия Валерий Осадчий, человек, который отдал геофизике около 60 лет жизни. В «НПП Энергия» он работает с начала основания - 2010 года. Валерий Михайлович и рассказал мне о главном достижении предприятия на сегодня - разработке специальной бурильной трубы, напичканной внутри электроникой и датчиками.

- При помощи ее буровики, не затрачивая время бурения, тут же получают геофизические параметры, прямо по ходу бурения видят, где нефть, где воды, - по-простому объяснил опытнейший специалист. - Раньше ведь как — пробурили, затем спускаем прибор, который показывает, что там внутри. Благодаря нашей трубке все происходит сразу.

Сторожил предприятия.Фото: Александр ЖМУЛИН

Как сказал сидящий рядом сотрудник, еще одна особенность этой трубы в том, что можно пробурить горизонтальную скважину четко по пласту. Это повышает эффективность геологоразведки.

Специалисты предприятия гордо сообщили важную деталь: такого оборудования для бурения больше в России нигде, кроме Твери не выпускают.

Об этом наверняка рассказали губернатору и министру.

Еще одним объектом посещения стала компания ООО «Экомашгрупп», специализирующаяся на производстве оборудования для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. Глава региона с министром и здесь привычно прошлись по цехам, ознакомились с работой конструкторского бюро и историей предприятия. А она ведется с 2012 года.

Немного, скажите вы. Но всего за несколько лет предприятию удалось утвердиться на рынке.

За весь период работы поставлено оборудования более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 млн тонн в год. В перспективе компания планирует выход на рынки Европейского Союза.

- Стартовала мусорная реформа. Она по стране идет в одном направлении, но разными темпами. Куда бы я не приезжал, очень много мест, где говорят об оборудовании, которое пользуется большим спросом. Я хотел посмотреть, как его производят здесь, в Тверской области, я уверен, что нам такие заводы нужны, – отметил Дмитрий Кобылкин после осмотра.

Фрагмент макета мусороперерабатывающего комплекса, который показали высоким гостям на заводе «Экомашгрупп» . Фото: ПТО

В планах ООО «Экомашгрупп» – строительство в Верхневолжье современного, экологически безопасного автоматического комплекса по сбору, сортировке и переработке ТКО. Также компания нацелена на расширение производственных возможностей для выпуска новых импортозамещаемых видов продукции.