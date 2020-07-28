Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин обсудили рекультивацию свалок в Тверской области

28 Июль 2020 2020-07-28T19:05:07+03:00

Перед тем, как губернатор и министр полетели осматривать свалки с воздуха на земле им представили стенды с наглядной информацией по теме. Фото: ПТО

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Губернатор Игорь Руденя и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сегодня не только осматривали некоторые предприятия. Они также поднялись на вертолете в небо и полетали над свалками под Кимрами и Тверью. Посмотрели, как там идет процесс рекультивации.

Эта тема была впоследствии рассмотрена на совещании, которое губернатор и министр посвятили вопросам реализации нацпроекта «Экология» в Верхневолжье.

Сейчас, как сообщает областное правительство, ведется рекультивация старых свалок не только под Тверью и Кимрами, но и в Нелидове.

- Мы активно участвуем в федеральных проектах национального проекта «Экология», в том числе «Чистая страна». В регионе предусмотрены средства на рекультивацию свалок. Благодарны, что Федерация выделяет средства на эти цели. Надеемся, в ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень. Кроме того, наши предприятия задействованы в федеральной работе и осуществляют поставку оборудования для сортировки и утилизации мусора в другие регионы, – сказал Игорь Руденя.

Дмитрий Кобылкин от министерства природных ресурсов и экологии РФ обещал нашему региону всяческое содействие и поддержку в решении этой и других задач нацпроекта.

К примеру, запланировано создание экотехнопарка, комплексов по переработке отходов, 32 мусороперегрузочных станций.

В целом к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU