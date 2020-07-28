В Тверской области будут производить технику для геологоразведки

28 Июль 2020 2020-07-28T13:22:06+03:00

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Во вторник, 28 июля, во время посещения предприятия «Геосвип» в городе Кимры губернатор Игорь Руденя и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили меры по снижению доли импортозависимости в российской сейсморазведке.

Затронули и перспективы создания российского сейсморазведочного комплекса отечественными компаниями и возможные механизмы господдержки этих инициатив в регионе и федеральным центром.

- Мы со своей стороны как регион заинтересованы, чтобы у нас формировалась территория компетенций по данному геологоразведовательному направлению, с учётом спроса на российскую технику и того, что в регионе много предприятий, где можно реализовать серьёзные проекты. Мы готовы создать кластер по данному направлению, - предложил Игорь Руденя.

Инициатива заинтересовала федерального министра.

- Уверен, что с таким активным губернатором мы все планы реализуем, - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

В данный момент в компании «Геосвип» изготавливают опытный образец сейсмического вибратора. Идёт разработка и другой техники.

Игорь Руденя предложил провести полевые испытания на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU