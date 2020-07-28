Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин посмотрели, как собираются «Иволги»

28 Июль 2020 2020-07-28T16:19:57+03:00

министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей посетили Тверской вагоностроительный завод. Фото: ПТО.

Губернатор Тверской области и Министр природных ресурсов и экологии РФ посетили вагоностроительный завод

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28 июля, в рамках своего визита в Тверскую область, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей посетили Тверской вагоностроительный завод.

Они осмотрели рамно-кузовной и вагоносборочный цеха, где, в том числе, собираются хорошо известные тверичанам электропоезда «Иволга».

На завод высокие гости приехали для обсуждения вопросов по созданию кластера машиностроения, в который войдут Тверской и Торжокский вагоностроительные заводы, и промтехнопарк «КСК».

ИСТОЧНИК KP.RU