Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин посмотрели, как собираются «Иволги»
28 июля, в рамках своего визита в Тверскую область, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей посетили Тверской вагоностроительный завод.
Они осмотрели рамно-кузовной и вагоносборочный цеха, где, в том числе, собираются хорошо известные тверичанам электропоезда «Иволга».
На завод высокие гости приехали для обсуждения вопросов по созданию кластера машиностроения, в который войдут Тверской и Торжокский вагоностроительные заводы, и промтехнопарк «КСК».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»