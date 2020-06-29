Коронавирус в Твери, последние новости на 29 июня 2020 года: приложение для самозанятых и призрачные шансы "Былинного берега"

В Тверской области за предыдущие сутки зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3524 человека, инфицированных COVID-19.

1132 заражённых изолированы (+48 за сутки).

2324 пациентов с начала пандемии выздоровели (+4 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 68 человек (+1 за предыдущие сутки). Такие цифры публикует региональный оперативный штаб.

За весь период на коронавирус в регионе проведено 112803 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 705.

Графика: yandex.ru/covid19

В регионе на этой недели уровень заметно снизилась динамика новых случаев заражения коронавирусом. Прирост положительных проб на ковид за сутки в регионе уже несколько дней колеблется в районе 52-55.

Тем временем в Верхневолжье скоро - с 1 июля - начнет действовать введенный по инициативе губернатора Игоря Рудени в связи с пандемией особый налоговый режим для самозанятых граждан.

Вместо НДФЛ 13% и налогов по стандартным схемам налогообложения они смогут платить с доходов от своей деятельности только налог по льготной ставке – 4% (при предоставлении услуг физлицам) или 6% (при предоставлении услуг юрлицам).

28 июня областное правительство сообщило, что регистрация в качестве самозанятого и переход на специальный налоговый режим максимально просты. Для этого всего то необходимо установить мобильное приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы, зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

Еще одна новость в небогатые на события, связанные с коронавирусом, выходные пришла от организаторов исторического фестиваля "Былинный берег", который проходит в конце июля в Кимрском районе. В связи с пандемией его в этом году отменили.

Однако 28 июня в официальной группе фестиваля в соцсети появился пост о том, что еще остаются шансы - якобы "есть идея провести внезапный "Былинный Берег" в этом году сразу, как отменят ограничения на проведение массовых мероприятий".

При этом организаторы оговаривались, что ничего не обещают.