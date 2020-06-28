В Тверской области самозанятым предлагают зарегистрироваться через мобильное приложение
Напомним, что с 1 июля в регионе начнет действовать специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Его вводят по инициативе губернатора Игоря Рудени.
Сейчас в регионе не меньше 4000 граждан, которые работают только на себя и за счет только собственных ресурсов.
Как сообщает областное правительство, ввод этого режима должен облегчить жизнь самозанятым - легально зарабатывать и пользоваться мерами господдержки.
- Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики, - уверен Игорь Руденя.
По новому режиму для самозанятых жителей Верхневолжья вводятся пониженные налоговые ставки - 4% (при предоставлении услуг физлицам), 6% (при предоставлении услуг юрлицам).
При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.
Для регистрации в качестве самозанятых гражданам предлагают воспользоваться мобильным приложением «Мой налог» от Федеральной налоговой службы.
В приложении доступна возможность автосписания налоговых платежей по ставке 4 или 6% с банковского счёта самозанятого гражданина.
Ссылки для регистрации в качестве самозанятых:
Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»
Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России
Подробную информацию также можно узнать по телефону горячей линии для предпринимателей 8-800-200-11-69.
ИСТОЧНИК KP.RU
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