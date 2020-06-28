В Тверской области могут внезапно провести фестиваль «Былинный берег»

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:36:25+03:00

Пока фестиваль перенесли на следующий год, но, кто знает, может ладья все-таки причалит к былинному берегу и в этом году... Фото: из группы фестиваля "Былинный берег/vk.com/bylinniy_bereg

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Ранее было объявлено о том, что из-за пандемии десятый юбилейный исторический фестиваль «Былинный берег» не состоится в конце этого июля, как было запланировано. Но, судя по сообщениям организаторов фестиваля в его группе в соцсети, шансы, пусть и весьма призрачные, все-таки есть...

Пока общеизвестно, что фестиваль перенесен на 23-25 июля следующего года. Причем продажу билетов никто не отменял. И она идет.

При этом, как сообщают организаторы, "есть идея провести внезапный "Былинный Берег" в этом году сразу, как отменят ограничения на проведение массовых мероприятий".

Однако уточняется, что это возможно только летом или максимум в сентябре.

- Для его проведения нам нужно будет минимум две недели с момента снятия ограничений на подготовку. Билеты на такой фест будут стоить намного дешевле чем на обычный ББ. Более того, для сохранивших билеты на 2021 или уже купивших новые билеты на Былинку 2021 года вход на внезапный ББ будет БЕСПЛАТНЫЙ, - пишут организаторы в группе фестиваля в соцсети (орфография авторов сохранена).

При этом организаторы уточняют, что ничего не обещают:

- Конечно, как уже и говорили, пока обещать ничего не можем. Важнейшим условием для проведения фестиваля в 2020 году является безопасность здоровья наших гостей и участников в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU