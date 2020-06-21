2020-06-21T09:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Фестиваль «Былинный берег» в этом году в Тверской области не состоится

Организаторы отменили его из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
Олег ХАДАЕВ
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В этом году такого веселья, как раньше, в Кимрском районе не увидим. Фото: VK/Былинный Берег/Василий Либко.В этом году такого веселья, как раньше, в Кимрском районе не увидим. Фото: VK/Былинный Берег/Василий Либко.
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Десятый юбилейный исторический фестиваль «Былинный берег», который должен был пройти в Тверской области с 24 по 26 июля не состоится.

Традиционная фестивальная поляна на левом берегу Волги в Кимрском районе не будет раскрашена фестивальными палатками и костюмами реконструкторов.

Окрестности не будут оглашены песнями и голосами ценителей и знатоков истории и культуры Руси с IX по XXI века, которые приезжали в Тверскую область со всей России.

- Мы приняли тяжелое, но, как нам кажется, единственно верное решение - перенести даты проведения юбилейного десятого фестиваля «Былинный Берег» на следующий 2021 год, - сообщают организаторы на своих страничках в социальных сетях.

Таким образом десятый юбилейный исторический фестиваль «Былинный берег» состоится уже в 2021 году с 23 по 25 июля включительно. Если, конечно, опять какой-то вирус не появится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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