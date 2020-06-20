Коронавирус в Твери, последние новости на 20 июня 2020 года: губернатор поблагодарил медиков, открываются летние кафе и музеи, 20 сов из-за пандемии не могут вернуться в дикую природу

На утро 20 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3001 человек (+67 за сутки).

1098 заражённых изолированы (+32 за сутки).

1848 пациентов с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (+29 за сутки).

С начала пандемии от коронавируса скончались 55 человека (+2 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 98817 человек, за последние сутки – 1870.

В канун профессионального праздника, который выпадает на 21 июня, Игорь Руденя поблагодарил медиков за их труд, особенно в эпоху коронавируса.

- Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку, - подчеркнул губернатор, - в условиях противостояния новой эпидемии тверские медики проявили преданность своему делу, самоотдачу и человечность.

Сегодня, 20 июня, с 8:00 открыты въезды в Удомлю и Конаково. Начинают работать летние кафе и музеи, разрешены тренировки на свежем воздухе. Соответствующее распоряжение подписал накануне ночью губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В частном центре реабилитации диких животных «Ромашка», что находится в Зубцовском районе, организаторы и «айболиты» центра - супружеская пара ученых и практиков-биологов Алексей и Яна Мурашовы - никак не могут отправить в дикую природу 20 сов сипух. Их среда обитания — юг России.

- Их надо везти на юг, в Краснодарский край выпускать. У нас такой подвид не живет. Но из-за карантина пока не можем этого сделать. - говорят биологи.

Из-за этого учёные несут непредвиденные расходы, ведь сов надо кормить, в том числе и живым кором — мышами, например, а это дорого стоит.