Из-за коронавируса 20 сов в Тверской области не могут вернуться в дикую природу

В частном центре реабилитации диких животных «Ромашка», что находится в Зубцовском районе, пополнение: две совы - полярная и болотная. Одна, правда, может не выжить. А еще организаторы и «айболиты» центра - супружеская пара ученых и практиков-биологов Алексей и Яна Мурашовы - никак не могут отправить в дикую природу 20 сов сипух. Причина - проклятый коронавирус…

«КП»-Тверь», узнав о новых обитателях центра помощи покалеченным диким животным, связалась по телефону с Алексеем Мурашовым.

Он рассказал, что полярную сову им привезли друзья-коллеги из новосибирского центра реабилитации:

- Далеко везли, скажете? Да, но так вышло. Извините за нескромность, у нашего центра очень хорошая репутация. У этой совы не до конца вылечена травма крыла. Скорее всего, она больше не сможет летать. Но мы для таких животных-калек подбираем в пару таких же. В итоге они остаются жить у нас - в природе они ж не выживут. А их здоровых детей уже выпускаем в дикую природу. Пока не понятно, что будет с этой конкретно совой. Скорее всего, останется у нас. Намечаются калеки-самцы, так что можно будет пару попробовать образовать.

- Не тяжело полярной сове в наших летних условиях, в такой жаре?

- Мы ее поместили в место, где всегда хорошая разряженная тень и более-менее прохладно. А вообще, вы не были на севере, в тундре, например? Так вот, там днем также бывает жара в это время года, несмотря на холодные ночи.

Полярную сову разместили в теньке. Фото: со страницы центра "Ромашка" в VK

Алексей Михайлович рассказал, что вторую сову на дороге подобрали и привезли в их центр неравнодушные люди:

- Она может не выжить. Ее сбила машина. У птицы - сотрясение мозга и сломана лапка. Крылья при этом целы. Но не факт, что она сможет летать, если выживет. Главное, чтобы сова начала сама есть. Сейчас она еще отходит от полученных травм и стресса. Если с психикой всё будет нормально и сама начнет есть, то выживет. Будем надеяться на это.

Этой сове повезло, что она попала именно в центр Мурашовых. С их опытом ее шансы на выздоровление сильно выросли.

По словам Алексея Михайловича, всего в России подобных частных центров реабилитации животных около 50:

- Все созданы энтузиастами. При этом часть из них занимается реабилитацией конкретных животных. К примеру, есть центры, где выхаживают летучих мышей, есть, где восстанавливают стрижей. Мы также далеко не всех диких животных принимаем. Но можем консультировать людей, которые нашли, например, покалеченную птичку. Помочь рекомендациями, как ее вылечить и отпустить обратно в природу. И успешных выпусков таких уже много.

Биолог подчеркивает, что любое дикое животное, которое готовят к выпуску в природу, должно бояться человека вообще:

- Но при этом допускается, чтобы оно привыкло к одному конкретному человеку, который за ним ухаживает. Если будут ухаживать 10 человек, то всё - в природу возвращать нельзя.

Сегодня в центре «Ромашка» - около 70 птиц. Среди них есть совы, канюки (птица из ястребиных), коршуны, аисты, разные мелкие виды пернатых. Плюс больше 30 млекопитающих, в том числе пять рысей, куницы. Есть ручная волчица, которую уже нельзя отпускать в природу. Есть такая же лиса. Подруга этой волчицы.

При этом Алексей Мурашов подчеркивает, что ни волчат, ни медвежат центр не принимает:

- Мы не занимаемся реабилитацией волка. Мы лишь изучали этот вид. Но эта волчица выросла у нас, и в природу ее нельзя выпускать. Правда, у нее еще было две сестры. Так вот их получилось выпустить, потому что они стали подругами диких волков-самцов, которые взяли их под защиту. Одного волка в природу вообще нельзя выпускать - не выживет.

Андрей Мурашов рассказал, что сегодня в центре главная проблема - 20 сипух, которых еще в марте должны были выпустить в дикую природу.

- Их надо везти на юг, в Краснодарский край выпускать. У нас такой подвид не живет. Но из-за карантина пока не можем этого сделать. Поэтому есть, конечно, определенные проблемы. В первую очередь мы несем непосильные затраты именно по содержанию животных и птиц, которых должны были выпустить в марте, но из-за коронавируса и карантина всё затянулось. А так как нам надо поддерживать их в форме для выпуска в дикую природу, нужен живой корм, к примеру, мыши для сипух. А это удовольствие дорогое. Затяжка с выпуском нас здорово финансово подкосила.

Биолог признался, что тех средств, которые перечисляют добрые люди в виде благотворительной помощи, и их пенсий с женой практически уже не хватает на содержание центра:

- На государственную помощь мы не рассчитываем. Ее и не было никогда. Раньше была помощь из зарубежных фондов поддержки диких животных. Но из-за санкций всё прекратилось. Несколько подобных российских фондов «сгорело», образно говоря. Хорошо, что еще есть спонсор. Одна женщина-бизнесмен очень помогает с кормом. И конечно, добрые отзывчивые люди, которые просто перечисляют нам благотворительные средства. Огромное им спасибо.

Несмотря ни на что, центр держится и живёт. Мурашовы продолжают свое доброе дело.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В Зубцовском районе Тверской области в 1988 году был организован Центр реабилитации диких животных Экологического воспроизводственного реабилитационного комплекса «Ромашка». В 2007 году он был преобразован в частный центр «Ромашка». Главными организаторами и собственно сотрудниками центра с самого начала являются супруги-биологи Алексей и Яна Мурашовы.

За 30 лет работы питомника там получили помощь более 3000 диких животных, из которых 80% - птицы 113 видов, 16 видов зверей, 7 видов земноводных и 6 видов пресмыкающихся. В природу, не говоря о зверях, было выпущено более 2500 птиц, многие из которых дали потомство.