В Тверской области открывают летние кафе, гостиницы и музеи

19 Июнь 2020 2020-06-19T23:28:02+03:00

В Твери и регионе снимается целый ряд ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Фото: Виктория ЖУКОВА

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Губернатор Игорь Руденя 19 июня своим постановление разрешил в регионе с 20 июня возобновить работу летних кафе и гостиниц, открыть музеи и снова начать легально заниматься спортом на открытом воздухе.

Разрешается работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и других объектов общепита. Но только на открытом воздухе, то есть на летних верандах. При этом необходимо обеспечить перегородки или расставить столики на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

Разрешается посещение музеев посетителями и экскурсионными группами не более 5 человек при условии обеспечения социальной дистанции не менее 2 метров.

Снимается запрет на пешеходные экскурсии по городу и в парковых зонах музеев группами не более 10 человек также при обеспечения социальной дистанции.

Также в туротрасли с 20 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах загородного типа.

При этом на территории этих объектов по прежнему не снят запрет на развлекательные и спортивные массовые мероприятия. А питание клиентов должно быть организовано исключительно в номерах.

С 20 июня 2020 года допускаются тренировки на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек, между которыми должно быть не менее 5 метров. При этом разрешено посещать спортплощадки.

Также возобновляется проведение тренировок для сборных команд РФ, Тверской области и профессиональных спортклубов на спортплощадках и других спортобъектах.

С 20 июня разрешается деятельность пунктов розничной торговли в сельской местности и административных центрах муниципалитетов с населением до 20 тысяч человек.

Деятельность всех вышеперечисленных объектов возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны проходить ежедневную термометрию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Обязательна также дезинфекция помещений и наличие антисептиков для посетителей.

Кроме того, с 8.00 20 июня снимаются ограничения на въезд в Конаково и Удомлю, а также ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.

ИСТОЧНИК KP.RU