2020-06-19T17:00:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя поблагодарил тверских медиков за их труд

Глава региона обратился к врачам по видеоконференцсвязи
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор вышел на видеосвязь с главрачами больниц региона. Фото: ПТОГубернатор вышел на видеосвязь с главрачами больниц региона. Фото: ПТО
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В этом году День медицинского работника выпал на 21 июня. В преддверии профессионального праздника с тверскими медиками по видеоконференцсвязи пообщался губернатор Игорь Руденя.

В частности, глава региона вышел на видеосвязь с главврачами областной клинической больницы Сергеем Козловым, Центра специализированных видов помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюховой, областного перинатального центра Людмилой Гребенщиковой, станции скорой медицинской помощи Константином Масловым, а также еще некоторых других медучреждений.

Игорь Руденя в первую очередь поблагодарил медиков за их труд, особенно в эпоху коронавируса.

- Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Вы и Ваши коллеги продолжаете профессиональные традиции тверских земских докторов, медиков времён Великой Отечественной войны, всех врачей, которые работали на тверской земле. Сегодня врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник находятся на передовой и делают всё возможное для сохранения здоровья жителей Тверской области. В условиях противостояния новой эпидемии тверские медики проявили преданность своему делу, самоотдачу и человечность, – сказал губернатор.

Глава региона отметил то. как оперативно тверские больницы были мобилизованы на борьбу с коронавирусом.

В Тверской области развёрнут госпитальный фонд на 1810 коек, из них 1473 с кислородом, включая 229 коек, подготовленных для аппаратов искусственной вентиляции легких.

До 20 июня в регионе предполагается организовать еще 241 койки. Таким образом, общий фонд составит 2051 койка, в том числе 1714 – с кислородом. Кроме того, дополнительно предусмотрен резерв в 700 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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