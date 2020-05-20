Коронавирус в Твери, последние новости на 20 мая 2020 года: еще 204 млн на выплаты медикам и рост количества выздоровевших и тестируемых

Итоговый обзор про коронавирус в Твери, последние новости на утро 19 мая.

В Тверской области официально зарегистрировано 1131 случай заражения коронавирусом (+ 19 новых случаев за минувшие сутки).

Под наблюдением медиков сейчас 500 пациентов (- 93 за сутки).

За минувшие сутки выздоровело рекордное за время пандемии количество граждан в нашем регионе - 111. Всего же от COVID-19 в Верхневолжье по официальным данным излечились 620 человек

Умерли от коронавируса - 11 человек ( +1 пациент за минувшие сутки).

Как сообщает региональный оперштаб, у значительной части пациентов с подтвержденным заражением болезнь протекает бессимптомно.

Продолжает расти число тестов. По последним данным, на коронавирус в регионе обследовано 46 808 человек, за последние сутки - 1268 граждан.

Также продолжают поступать средства на стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Как сообщает областное правительство, из федерального резерва нашей области направлено еще свыше 200 млн рублей на это. Плюс более 4 млн рублей выделяется из областного бюджета.

Основная часть стимулирующих выплат медикам за май будет произведена до 23 числа. Всего на доплаты предусмотрено почти 317 млн рублей, из них более 303 млн — средства федеральной казны, 13,7 млн – областного бюджета.

В Верхневолжье также установлены региональные выплаты врачам-реаниматологам (20 тыс. рублей) и водителям скорой помощи (5591 рубль).

Добавим, что также в регионе предусмотрено 28 млн. рублей на выплаты работникам стационарных соцучреждений.